Nainen toivoi miesystävälle ”nappia otsaan” tämän syöksyttyä palavasta talosta – käräjäoikeus hylkäsi syytteet henkirikoksesta

Käräjäoikeuden mukaan naisystävän syyllisyydestä jäi järkevä epäily.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi ensisijaisen syytteen murhasta ja toissijaisen syytteen taposta tapauksessa, jossa keski-ikäinen mies kuoli palovammoihin hänen asuntonsa sytyttyä palamaan.

Syyttäjä vaati elinkautista vankeusrangaistusta miehen pitkäaikaiselle seurustelukumppanille. Lisäksi naista syytettiin vuonna 2013 tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä, joka kohdistui samaan seurustelukumppaniin. Myös tämä syyte hylättiin näytön puuttuessa.

Tulipalo tapahtui viime vuoden elokuussa Somerolla. Uhrin asunto oli syttynyt tuleen, kun hän oli ollut nukkumassa. Hän oli herännyt ja päässyt pakenemaan ulos mutta menehtynyt myöhemmin palovammoihinsa.

Omakotitalo tuhoutui kokonaan, eikä palon syttymissyy selvinnyt.

Käräjäoikeuden mukaan vastaajan syyllisyyttä tukivat tämän käyttäytyminen ennen paloa ja palopaikalla sekä kertomuksen muuttuminen ja epäjohdonmukaisuus.

Hätäkeskuspuhelun aikana vastaaja oli kuulostanut välinpitämättömältä ja aggressiiviselta. Lisäksi hän oli palopaikalla kahteen tai kolmeen otteeseen todennut, että uhri tarvitsisi vain napin otsaansa.

Käräjäoikeuden mukaan oikeudenkäynnissä esitettiin paljon syyttäjän ensisijaisten syytteiden puolesta puhuvaa aihetodistelua, mutta nämä aihetodisteet eivät riittävällä tavalla poissulkeneet sitä mahdollisuutta, että vastaaja ei ollut sytyttänyt asianomistajan kuolemaan johtanutta tulipaloa.

– Vaikka vastaajan käyttäytyminen palopaikalla väitettynä tekopäivänä on erittäin vahvasti tukenut johtopäätöstä hänen syyllisyydestään, asiassa on henkilötodistelun perusteella mahdollista, että kysymyksessä on voinut olla esimerkiksi niin sanottu sähköpalo tai että asianomistaja on omilla toimillaan tapaturmaisesti saanut tulipalon syttymään. Vastaajan syyllisyydestä on jäänyt järkevä epäily, käräjäoikeus linjasi.

Vastaaja kuitenkin tuomittiin heitteillepanosta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta viiden kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon.

Käräjäoikeuden mukaan vastaaja jätti huolehtimatta avuttomaan tilaan joutuneesta uhrista sen jälkeen, kun tämä oli päässyt palavasta talosta ulos.

Lisäksi vastaaja oli uhannut poliisia sytyttimellä ja sanonut polttavansa tämän, kun häntä vietiin poliisiautolla pois palopaikalta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.