Turussa koronatilanne on rauhallinen, mutta naapurista tulee huolestuttavia uutisia.

Turussa on todettu keskiviikkona 33 uutta koronavirustartuntaa.

Erityisen huolestuttava tilanne alueella on tällä hetkellä noin 11 000 asukkaan Paimiossa, jossa uusia tartuntoja on 21.

Paimion–Sauvon alueella todettiin viikolla viisi kaksi isompaa tartuntarypästä. Toinen oli Ansion Sementtivalimolla ja toinen Paimio Teatterissa. Aiemmin kaupunki tiedotti, että uusilla tartunnoilla ja aiemmilla tartuntaryppäillä ei ole todettu yhteyttä. Keskiviikkona kuitenkin tietoa korjattiin ja ilmoitettiin, että tartunnanjäljitystyön edettyä mahdollisuus tartuntaryppäiden ja uusien tartuntojen yhteyteen on kasvanut.

Alueella kiristettiin jo viime viikolla rajoituksia, ja uusia määräyksiä annettiin tiistaina. Muun muassa kaikki yleisötilaisuudet on kielletty.

Turun ja Paimion lisäksi alueella on uusia tartuntoja Salossa (5), Uudessakaupungissa (4), Laitilassa (3), Kaarinassa (2), Raisiossa (2), Sauvossa (2), Loimaalla (1), Marttilassa, (1), Ruskolla (1) ja Somerolla (1).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä taudin ilmaantuvuusluku on nyt 92,0 / 100 000 tapausta.

Koronatilanne on Turussa tällä hetkellä suhteellisen rauhallinen ja tartunnat ovat laskusuunnassa.

– Epidemiatilanne on vakiintunut, mutta olemme edelleen leviämisvaiheessa. Vaikka tartuntamäärät ovat Turussa lievässä laskussa, on edelleen tärkeä jatkaa koronavarotoimia. Osassa Suomea koronatilanne on selkeästi menossa huonompaan suuntaan, ja tämä on hyvä pitää mielessä myös hiihtolomalla, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Turun kaupunki kannustaa kuntalaisia jatkamaan ohjeiden noudattamista jaksamiskampanjassa, joka näkyy sanomalehdissä, katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa.

Turkulaisille tarkoitettu koronarokotuspuhelin avautuu torstaina 18.2. Puhelinlinja on tarkoitettu rokotusajanvarauksia sekä rokotukseen liittyviä kyselyjä varten. Se palvelee arkipäivisin klo 8–14.

– Koronaneuvontapuhelimeen tulee nyt paljon kyselyjä rokotusajoista, joten päätimme avata erillisen linjan näitä puheluja varten. Koronaneuvontapuhelin palvelee jatkossakin samalla tavalla asiakkaita, jotka epäilevät koronatartuntaa ja haluavat varata ajan koronatestiin, Peltoniemi kertoo.

Yli 80-vuotiaista koronarokotuksen on saanut n. 4 200 turkulaista. 80 vuotta täyttäneitä on Turussa kaikkiaan vajaat 11 000 eli rokotuksen on saanut n. 40 %.

18–69-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien rokotusajat avautuvat varattaviksi heti, kun uusi AstraZenecan rokote-erä on saapunut Turkuun. 70–79-vuotiaiden rokotukset eivät ole vielä käynnissä.

Kirjastopalveluiden rajoituksia lievennetään 1.3. alkaen. Kirjastojen tilat avataan lainaamista varten, ja asiakkaat pääsevät itse etsimään aineistoja hyllyistä. Edelleen kuitenkin vain pikainen asiointi on mahdollista. Tietokoneita on tarjolla nopeaa asiointia varten. Lukupaikat eivät ole käytössä.