Mäkeen illalla rynnänneet laskijat ovat estäneet rinnekoneen liikkumista vaarallisilla tavoilla.

Kun Hirvensalon hiihtokeskuksen rinteet sulkeutuvat viikonloppuisin, on parkkipaikalla on jo porukkaa valmiina pulkkailemaan. Arkistokuva.­

Kymmenen minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta sijaitseva Hirvensalon hiihtokeskus on täyttynyt lumisen talven myötä laskettelijoista ja lautailijoista.

Harvinainen valkoinen talvi on kuitenkin tuonut mukanaan myös lieveilmiön: laskemista jatketaan pulkilla rinteiden sulkemisen jälkeen. Sinänsä harmittoman kuuloinen aktiviteetti on aiheuttanut ylilyöntejä ja runsaasti päänvaivaa joka ikinen viikonloppu tammikuusta lähtien.

Perjantaisin rinteet suljetaan iltayhdeksän ja lauantaina iltakahdeksan maissa. Sen jälkeen rinnekone lähtee liikkeelle kunnostamaan mäkiä seuraavaa päivää varten.

– Siinä vaiheessa pysäköintialueella on porukkaa autoissa odottamassa valmiina ryntäämään rinteeseen. Puhutaan kymmenistä, välillä jopa yli sadasta henkilöstä, Turun Slalomseuran hallituksen puheenjohtaja Jari Lehtinen kertoo.

– Rinteen kunnostus menee pilalle 15 minuutissa, kun ihmiset ryntäilevät sinne jalkaisin.

Kaikille ei riitä vain väärässä paikassa pulkkailu, vaan osa on ryhtynyt vielä kyseenalaisempaan toimintaan.

– Kun he ovat huomanneet rinnekoneen, osa porukasta – ehkä alkoholia veressä – on lähtenyt provosoimaan tilannetta. Se on sellaista kissa ja hiiri -leikkiä, ja osa porukasta asettuu provosoivasti selin rinnekoneen tielle estäen sen liikkumisen, Lehtinen kertoo.

Hän muistaa lähihistoriasta useita läheltä piti -tilanteita sekä onnettomuuksia, joissa laskija tai pulkkailija on törmännyt rinnekoneeseen.

– Jälki on siinä kohdassa aika tuhoisaa. Rinnekone ei ole mikään henkilöauto. Se vaatii kääntyäkseen ison alueen, eikä väistöliikkeitä tehdä nopeasti.

Innokkaille iltapulkkailijoille on Hirvensalossa toki tilaa.

– Hoidetun rinteen vieressä on pulkkamäki, jota pidetään kunnossa yhdessä Turun kaupungin kanssa. Se ei tunnu riittävän, vaan ihmisten mielestä heillä on oikeus mennä mihin tahansa mäkeen, Lehtinen harmittelee.

Rinteen pinta menee piloille vartissa, kun kymmenet mäenlaskijat kiipeävät sinne sulkemisajan jälkeen.­

Toinen lieveilmiö ovat kaljatölkit, joita löytyy rinteestä pulkkailijoiden jättäminä. Kun rinnekone ajaa niiden yli, ne litistyvät teräviksi alumiinilevyiksi. Sellaiset jättävät ikävät jäljet suksiin ja lumilautoihin, pahimmillaan pilaavat välineet kokonaan.

Tilanteeseen on vaikea puuttua, ja Lehtinen kertookin olleensa asiasta yhteydessä poliisiin.

– Poliisit eivät tee järjestyksenvalvontaa yksityisillä alueilla. He tulevat paikalle, jos tapahtuu onnettomuus. Sellaista en edes halua ajatella. Meidän pitäisi palkata ulkopuolinen yritys häätämään ihmisiä, mutta meillä ei ole sellaiseen varaa. Yritämme vaikuttaa tällaisella kiltillä ulostulolla, että ihmiset ymmärtäisivät asian, Lehtinen sanoo.

Turussa vietetään ensi viikolla hiihtolomaa, mikä tarkoittaa kauden tärkeimpiä päiviä hiihtokeskukselle.

– Mielestämme on hieno juttu, että ihmiset ovat innoissaan talvesta, mutta tällainen käytös häiritsee liiketoimintaa. Maksamme lumetuksesta, siihen tulevasta vedestä, sähköstä, rinnekoneen kuluista ja työvoimasta. Toivomme, että ihmiset ymmärtäisivät tilanteen ja käyttäytyisivät suosiollisesti meitä kohtaan, Lehtinen sanoo.

Hän haluaa korostaa, että heillä ei ole mitään ympärivuorokautista mäenlaskua vastaan – päinvastoin.

– Pulkkamäkeen ovat kaikki tervetulleita ja toivomme sen runsasta käyttöä. Olemme talviliikunnan äänenkannattajia, ja meille on tärkeää, että ihmiset nauttivat talvesta.

– Viime vuonna meillä oli keskus auki yhteensä 18 päivää, ja nyt näyttää, että olemme auki 92 päivää. Viime vuonna tähän aikaan puutarhassa kukkivat orvokit, hän sanoo.

Ensimmäisenä häiriökäyttäytymisestä kertoi tammikuussa Turun Sanomat.