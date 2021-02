Koronanyrkki jatkoi suosituksia Varsinais-Suomessa – aikuisten liikuntaan lievennyksiä

Uimahallit pysyvät edelleen kiinni.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on jatkanut voimassa olevia suosituksia 7. maaliskuuta saakka. Maakunnassa ollaan yhä leviämisvaiheessa, joten maskisuosituksesta, kokoontumisrajoituksista tai maksimaalisista etätyösuosituksista ei voida luopua. Myös toisen asteen oppilaitoksissa jatketaan suositusten mukaan hybridiopetuksessa.

Koronanyrkki kuitenkin linjasi, että aikuisten yksilöllisen sisäliikunnan suosituksia voidaan keventää maanantaista 22. helmikuuta alkaen.

– Käytännössä tämä koskee aikuisten kuntosaliharjoittelua. Suosituksena on, että asiakasmäärä rajoitetaan ainakin puoleen tilan sallimasta maksimista ja että liikuntatilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia. Asiakkaiden suositellaan käyttävän maskeja myös liikuntasuorituksen aikana, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Koronakoordinaatioryhmä korostaa, että aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa ei edelleenkään sallita. Myöskään uimahalleja koskevia rajoituksia ei voida purkaa. Sen sijaan ryhmä väljensi aikuisten ulkona tapahtuvan pienryhmäliikunnan suosituksia. Tämäkin muutos tulee voimaan ensi maanantaista 22. helmikuuta alkaen.

– Aikuisetkin voivat siis harrastaa liikuntaa pienissä ryhmissä ulkona, kunhan ryhmän koko ei nouse yli kymmenen ja turvavälejä pystytään noudattamaan, Rintala selventää.

Koronatartuntoja on ilmennyt aiempia viikkoja enemmän työpaikoilta. Myös lähipiiriltä ja samassa taloudessa asuvilta saatujen tartuntojen ja altistusten määrä on pysynyt korkeana. Tartuntalähteistä pystytään tällä hetkellä tunnistamaan noin 70 prosenttia.

– Tilanne näyttää hiukan toiveikkaammalta. Päivittäisten tapausten määrät ovat olleet laskutrendissä viimeisten parin viikon ajan, ja myös ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on laskenut. Huolellinen maskin käyttö olisi arvioni mukaan estänyt monta työpaikkatartuntaa, joita nyt tulee valitettavan paljon, Rintala sanoo.

Virusmuunnoksia on löydetty sairaanhoitopiirin alueella 11. Ne ovat kaikki brittivariantteja. Positiivisten osuus testatuista on 2,2 prosenttia. Se on ollut yhtä alhainen viimeksi ennen joulua. Viikolla 6 testeissä kävi liki 7 500 henkilöä. Tehtyjen testien määrät laskivat vain vähän aiemmista viikoista. Tyksissä on sairaalahoidossa tällä hetkellä koronan vuoksi kuusi potilasta.

Koronanyrkki linjasi tiistaina, että kuntien on tarkoin järjestelyin mahdollista sallia ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen myös karanteeniin määrätyille abiturienteille. Lähtökohtana on, että abiturientin tulee esittää mahdollisimman tuore negatiivinen koronatestin tulos eikä hänellä saa olla mitään infektio-oireita.

Karanteenissa kirjoittaminen on mahdollista, jos oppilaitos järjestää opiskelijalle erillisen tilan kokeen suorittamisen ajaksi. Oppilas muun muassa sitoutuu tulemaan koetilanteeseen yksityisautolla.

Opettajia ei voida velvoittaa karanteeniin määrätyn opiskelijan koetilanteen valvojiksi. Kunnat tekevät päätöksen, miten ylioppilaskirjoitukset käytännössä olisivat karanteenitapauksissa järjestettävissä.