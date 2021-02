Missä on turkulainen Marko, 50? Poliisi pyytää havaintoja

Marko Kallionpään tiedetään poistuneen kotoaan 6. helmikuuta.

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja Turussa helmikuun alussa kadonneesta Marko Kallionpäästä.

Kallionpään tiedetään poistuneen kotoaan 6. helmikuuta kello 18 aikaan. Hänestä ei ole havaintoja tämän illan jälkeen.

Kallionpää on 50-vuotias, noin 175 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen, ja hänellä on silmälasit. Hän on mahdollisesti liikkeellä beigen värisellä Opel Vectralla, jonka rekisterinumero on RRF-856.

Kallionpäästä on jaettu kuvaa sosiaalisessa mediassa.

Lounais-Suomen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot vihjenumeroon 050 456 2105 tai vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.