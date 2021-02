Koronakuri pettämässä? Viimeaikaisista havainnoista huolestuneet viranomaiset julkaisivat kansalaisille suunnatun tiedotteen

Varsinais-Suomessa ovat kiellettyjä kaikki yli 10 henkilön ja Satakunnassa kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Varsinais-Suomen viranomaiset ovat huolissaan siitä, että covid-19-taudin takia määrättyjä kokoontumisrajoituksia ei noudateta.

Lounais-Suomen poliisi kertoo asiasta Twitter-tilillään. Poliisin mukaan Varsinais-Suomessa on järjestetty viranomaismääräysten vastaisia yleisötilaisuuksia.

Aluehallintovirasto kertoo myös asiasta omalla Twitter-tilillään. Viraston mukaan kokoontumisrajoitusten noudattaminen on kaikkien asia.

Kampanjassa on mukana myös Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ovat kiellettyjä kaikki yli 10 henkilön ja Satakunnassa kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset. Poliisi muistuttaa, että Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset ovat välttämättömiä koronavirusepidemian taltuttamiseksi.

Kokoontumisiin liittyvien riskien takia Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos vetoavat järjestöihin, seuroihin ja yrityksiin sekä kansalaisiin.

– Yhteisen terveyden ja turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki suhtautuisivat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja noudattaisivat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita, viranomaisten julkaisemassa tiedotteessa kirjoitetaan.

Poliisi muistuttaa, että kokoontumislaki velvoittaa tekemään ilmoituksen.

– On koronatilanne tai ei, poliisille on aina tehtävä kokoontumislain mukaiset ilmoitukset. Ilmoitus on tehtävä, jos esimerkiksi tapahtumalla on liikenteellisiä vaikutuksia tai vaikutuksia yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen.

– Tällöin tarvittaessa asetetaan järjestyksenvalvojia, muistuttaa komisario Harri Aaltonen Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Poliisi voi käynnistää esitutkinnan rikosvastuun toteutumiseksi silloin, kun tapahtuman järjestäjä ei esimerkiksi jätä pelastuslaitokselle määräajassa tapahtumaan laadittua pelastussuunnitelmaa.

– Pelastussuunnitelma on laadittava aina, kun tapahtumaan odotetaan osallistuvan vähintään 200 henkilöä. Kun tapahtuman pelastussuunnitelma on laadittu, tapahtuman riskit ja ensiapu tulee huomioitua asianmukaisesti, palotarkastaja Hannu Rantanen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta sanoo.

– Nämä ovat tapahtuman järjestämisen ja tapahtumaturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä asioita, hän kertoo.

Ongelma tunnetaan muuallakin. Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa juhlatilassa järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä teknobileet, joihin osallistui silmin nähden paljon ihmisiä.

Bileistä levisi sosiaalisessa mediassa videomateriaalia. Siltä oli nähtävissä, että nuoret ihmiset tanssivat vieritysten ilman maskeja dj:n soittaessa musiikkia. Helsingin poliisi aloitti asiasta rikostutkinnan.