Yli 12-vuotiaiden harrastustoimintaan liittyvät suositukset pysyvät ennallaan.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä lievensi lasten ryhmäharrastustoimintaa koskevia suosituksiaan. Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat jatkossa mahdollisia. Pelaaminen muita joukkueita vastaan ei edelleenkään ole sallittua eikä kilpailuja tai esiintymisiä tule järjestää.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on ollut voimassa suositus, jonka mukaan alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta on ollut mahdollista vain, jos se on järjestetty turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Koronakoordinaatioryhmä korostaa, että alle 12-vuotiaiden harrastusryhmissä on jatkossakin suositeltavaa kokoontua aina samoissa kokoonpanoissa. Myöskään kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita kohtaamisia muiden harrastusryhmien kanssa ei pidä järjestää.

– Noudatetaan edelleen turvallisen harrastamisen kriteerejä. Näin voimme varmistaa, että lapset voivat harrastaa monipuolisesti ja siten estää heidän putoamisensa hyvinvointia edistävästä harrastustoiminnasta, Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo.

Koronakoordinaatioryhmä piti yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoimintaan liittyvät suositukset ennallaan.

Turussa todettiin tiistaina 11 uutta koronavirustartuntaa. Muut Varsinais-Suomen tuoreet tartunnat ovat Maskussa (3), Raisiossa (3) Kaarinassa (2), Paimiossa (2), Uudessakaupungissa (2) ja Salossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on pysynyt viime päivinä samoissa lukemissa. Se on nyt 110,2 tapausta / 100 000 asukasta.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut koko sairaanhoitopiirin alueella noin 16 900 henkeä, ja toisen annoksen noin 5 700. Turussa ensimmäisen annoksen on saanut noin 8 700 henkilöä ja toisen 2 300. Tiedot tulevat THL:n ylläpitämästä rokotusrekisteristä.

Positiivisten osuus testatuista on 2,6 prosenttia. Testattujen määrä on noussut ja lähenee 8 000 testiä viikossa.

Varsinais-Suomessa on löydetty 10 virusmuunnossa. Viikolla viisi Turun satamassa ja lentokentän testauksissa on tavoitettu yhteensä seitsemän koronapositiivista. Testejä satamassa ja lentokentällä tehtiin yli 360 kappaletta. Ulkomaanmatkoilta ja työpaikoilta tuotujen tartuntojen määrä on hienoisessa laskussa, niitä rekisteröitiin viime viikolla 14 kappaletta.

Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kunnat pyrkisivät järjestämään karanteenissa oleville abiturienteille mahdollisuuden osallistua maaliskuun kirjoituksiin. Tavoitteena olisi löytää Varsinais-Suomeen kuntien yhteinen malli.

– Ymmärrettävästi kunnissa on suuri huoli toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnista ja etäopetuksen mahdollisesti tuottamasta oppimisvajeesta. Tilanne lukiossa lähiopetuksessa muuttuu, kun abiturientit lopettavat pian koulunsa. Tällä hetkellä voimassa olevat suositukset mahdollistavat hybridimallin eli osittaisen lähiopetuksen järjestämisen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, Pietilä muistuttaa.