Laitila ehti juuri toipua tartuntaryppään tuomasta shokista, kun kaupungista löytyi koronan brittimuunnosta – ”Näkyi käytöksessä heti”

Kun pienen suomalaisen paikkakunnan koronatartuntamäärä yhtäkkiä tuplaantuu ja lopulta lähes kolminkertaistuu, heijastuu se väkisinkin asukkaiden arkielämään.

Sitten, kun tilanne on vihdoin saatu hallintaan ja tartuntarypäs rauhoittumaan, on syytä huokaista helpotuksesta. Tai sitten ei.

Noin 8 500 asukkaan varsinaissuomalainen Laitilan kaupunki sai ikäviä uutisia pienen hengähdystauon jälkeen, kun selvisi, että paikallisessa yrityksessä levinneessä tartuntaryppäässä oli brittiläistä koronamuunnosta.

Muunnosta ei osattu epäillä tartuntasuman löydyttyä tammikuun puolivälissä paikallisesta yrityksestä, vaan se tuli ilmi vasta viime viikolla, kun kolmen muunnosta kantavan potilaan tartunnat osattiin jäljittää Satakunnasta Laitilaan.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tartuntarypäs ei ole viime aikoina paisunut; Viimeisen viikon aikana Laitilassa on todettu vain yksi uusi koronatapaus.

– Näyttäisi siltä, että paikallinen epidemia on hallinnassa ja kuivumassa kasaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvistaa.

Laitilan kaupunki reagoi silti välittömästi muunnoslöydökseen tiukentamalla rajoituksia. Muun muassa kaikki 4.–9.-luokkalaiset siirrettiin heti etäopetukseen.

– Koetamme tehdä kaikkemme, ettei muunnos leviäisi enempää. Rajoituksilla tähdätään siihen, että mahdolliset oireettomat kantajat eivät pääsisi tartuttamaan muita, kaupunginjohtaja Lauri Kattelus kertoo.

Mutta miten asia koetaan Laitilassa, jossa asukkaita on kehotettu välttämään seuraavan kahden viikon ajan turhaa asiointia kodin ulkopuolella?

Laitilassa on hiljaista maanantaina päivällä.­

Kukkokaupungin raitti on hiljainen maanantaina, joskin tilanne tuskin poikkeaa juurikaan normaalista alkuviikon lounasajasta. Paikallisella huoltoasemalla on syöjiä, eikä työntekijän mukaan päivä eroa mitenkään aiemmista maanantaipäivistä.

Suurin shokki Laitilassa koettiinkin jo silloin, kun paikallisen yrityksen tautirypäs paljastui.

– Se näkyi ihmisten käytöksessä heti. He alkoivat olla varovaisia, pitää turvavälejä ja käyttää maskia, paikallinen K-kauppias Raimo Saarinen kertoo.

Kauppias Raimo Saarinen on huomannut verkkokaupan kasvaneen.­

Tilanne vaikutti myös suoraan liiketoimintaan, sillä monet vähensivät kauppakäyntejä tai luopuivat niistä kokonaan.

– Ihmiset ovat käyneet harvemmin ja ostavat kerralla enemmän. Verkkokauppa on kasvanut poskettomasti, ja meillä alkaa olla jo hankaluuksia toimittaa kaikkia tilauksia. Aamuisin on 4–5 likkaa keräämässä tavaroita, Saarinen sanoo.

Vaikka yrityksen nimeä ei kerrottu julkisesti, pienellä paikkakunnalla oli äkkiä selvillä, mistä työpaikasta oli kyse. Sairastuneita ei leimattu, mutta yritys sai kyllä huutia paikallisilta.

– Tuli suuttumus siitä, että miksi siellä ei ollut hoidettu asioita oikein. Nyt kyllä varmasti on, Saarinen sanoo.

Saarisella on useita lapsenlapsia, joista osa on alle kouluikäisiä ja yksi on nyt siirtynyt etäopetukseen.

– Koululaisten tilanne tietysti säälittää. Kaikki eivät pysty keskittymään kotona samalla lailla kuin koulussa.

– En kuitenkaan ole kuullut mitään narinaa tiukemmista rajoituksista, hän sanoo.

Nopeasti asioilla käymässä ollut Mari Rantala huomasi myöskin muutoksen Laitilassa, kun tieto koronaryppäästä tuli julki. Hän itse käytti maskia jo aiemmin, mutta ikävän uutisen jälkeen se yleistyi katukuvassa.

– Tuntui, että jos yskäisi tai aivasti, ihmiset kangistuivat kauhusta, hän sanoo.

Mari Rantalan mukaan ihmiset ovat säikähtäneet aivastustakin sen jälkeen, kun koronarypäs paljastui.­

Uutinen brittimuunnoksesta oli jo kantautunut hänenkin korviinsa.

– Kyllä se puhuttaa täällä ihan varmasti, hän sanoo.

Saarinen uskoo, että nyt ihmiset osaavat elää erilaisten rajoitusten kanssa, eivätkä muuttuvat tilanteet tunnu yhtä pahalta kuin vaikkapa viime keväänä, kun pandemia oli tuore asia.

Kaupunginjohtaja Kattelus on samoilla linjoilla.

– Tällaisiin asioihin on totuttu viimeisen vuoden aikana. On tullut erilaisia rajoituksia, ja nyt jouduttiin aika maksimaalisiin toimiin kahden viikon ajaksi. Oman käsitykseni mukaan asia koetaan täällä yhteiseksi, ihmiset tuntevat toimien tärkeyden ja ovat samassa rintamassa, hän sanoo.