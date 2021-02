Turkulaisessa tanssiyhdistyksessä surraan ainutlaatuisten ja arvokkaiden korujen katoamista.

Kun puvustosta vastaava Riitta Hyvönen meni tauon jälkeen käymään Turun kansantanssin ystävät ry:n tiloissa Itäharjulla kaksi viikkoa sitten, oli vastassa ikävä yllätys.

Ovessa oli murtojälkiä, ja muutaman sadan euron käteiskassa oli poissa. Lattialla makasi kolikoita siellä täällä.

– Paikkoja oli sotkettu ja kaikki kaapit oli väännetty auki ja heitetty lattialle. Rahaa he olivat varmasti etsimässä, Hyvönen kertoo.

– Sitä emme tiedä, milloin sinne on murtauduttu, koska koronan takia meillä ei ole ollut mitään toimintaa. Normaalisti olemme siellä joka viikko.

Hyvönen soitti poliisille ja sai neuvon, ettei mihinkään saanut koskea. Hyvönen ja toinen tarpeistosta huolehtiva henkilö lähtivät paikalta koskematta mihinkään.

Kaikkein järkyttävin asia selvisi vasta myöhemmin, kun Hyvönen meni muutaman muun kanssa siivoamaan paikkaa poliisin tehtyä tutkimuksensa. Yhdistyksen tiloista oli anastettu noin 60 kansallispukuun kuuluvaa korua, joiden arvo on jopa kymmeniätuhansia euroja. Koruja säilytettiin erillisessä laatikossa.

– Ne on 40 vuoden aikana, talkoiden avulla hankittuja koruja. Suurin osa niistä on hopeaa, Hyvönen kertoo.

– Tällainen on tosi harmillista, kun teemme kuitenkin vapaaehtoista työtä. Pukukoruja on ostettu aina silloin, kun on saatu vähän rahaa.

Muun muassa tämän tyyppisiä koruja lähti varkaiden matkaan.­

Koruja on hyvin vaikeaa ja kallista korvata, sillä nykyään tällaisia koruja tekee enää harva seppä. Aiemmin tekijöitä oli enemmän ja koruja tehtiin koneellisesti.

– Hinta on noussut hirveästi, ja koruja tehdään vain hopeasta. Ennen niitä sai myös hopeoituina.

Yhdistys on tiedottanut asiasta antikvariaatteja ja jalometalleja ostavia yrityksiä. Kansallispukukeskus on auttanut tiedon levittämisessä.

He toivovat, että kaikista mahdollisista havainnoista ilmoitettaisiin poliisille.

Yhdistys pystyy onneksi jatkamaan toimintaansa koronan jälkeen varkaudesta huolimatta.

– Meillä on 500 kansallispukua. Niitä ei onneksi viety tai tärvelty, Hyvönen sanoo.