Kaksi tartuntalähdettä korostuu nyt Turun koronatilastoissa

Turussa on todettu 20 uutta koronavirustartuntaa.

Turussa on todettu keskiviikkona 20 uutta koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on useilla muillakin Varsinais-Suomen paikkakunnilla: Paimiossa (6), Kaarinassa (3), Liedossa (2), Naantalissa (2), Paraisilla (2), Uudessakaupungissa (2), Koski Tl:ssä (1), Pöytyällä (1), Raisiossa (1) ja Salossa (1).

Viikon aikana (25.–31.1.) Turussa todettiin 144 uutta koronavirustartuntaa.

Kaupunginjohtaja Minna Arven pitämässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona kävi ilmi, että erityisesti työpaikkaperäiset ja illanviettoihin liittyvät tartunnat ovat kasvussa.

– Illanviettoihin liittyvät tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti nuorilla aikuisilla. Ymmärrän, että on kova tarve nähdä muita ihmisiä, mutta jos jaksettaisiin vielä sinnitellä kevät, jotta turkulaisia ehdittäisiin rokottaa laajemmin. Sitten on valoa näkyvissä, Arve sanoi.

– Illanviettoihin liittyy myös usein se, että altistuneita on paljon, eikä välttämättä tunneta kaikkia paikalla olijoita.

Arve esitti tiedotustilaisuudessa vetoomuksen kaikille työpaikoille.

– Pyytäisin, että sekä työnantajat ja työntekijät pysähtyisivät hetkeksi miettimään, onko kaikki mahdollinen tehty. Noudatetaanko ohjeistuksia, tehdäänkö etätöitä, jos se on mahdollista, käytetäänkö maskeja, miten ruokailut on järjestetty?

Maskin käyttöä olisi Arven mukaan Turussa syytä vielä tehostaa, sillä edelleen julkisilla paikoilla liikkuu ihmisiä ilman maskeja. Työpaikoilla maskia tulee myös käyttää, vaikka turvavälejä noudatettaisiinkin.

Turun epidemiatilanne on muuttunut siten, että itäiseen Turkuun painottunut epidemia näyttää olevan rauhoittumassa.

– Epidemian vastaisen työn tulokset näkyvät nyt Itä-Turun alueella. Samoin koulujen laaja maskisuositus on auttanut tartuntatilanteeseen, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo.

Turun kotihoidon asiakkaiden rokotukset ovat käynnissä, ja he saavat henkilökohtaisesti tiedon rokotuksesta.

Tällä hetkellä terveysasemilta soitetaan yli 85-vuotiaille ja sitä vanhemmille turkulaisille ja kutsutaan henkilökohtaisesti koronarokotukseen. Heilla annetaan rokotuksia joko Messukeskuksessa tai terveysasemilla. Alle 85-vuotiaiden nettiajanvaraus ei ole vielä avautunut. Messukeskuksen rokotusaikoja tarjotaan alle 85-vuotiaille, kun Turkuun tulevien uusien rokotteiden määrä varmistuu.

Rajatoimia on tehostettu Turun satamassa uusien kansallisten suositusten mukaisesti. Turkuun saapuu kahdella aamulaivalla Ruotsista tällä hetkellä n. 120 matkustajaa päivässä. Kahdella iltalaivalla matkustaa n. 40 henkilöä päivässä.

Koronantorjuntabussi on ollut 16. tammikuuta lähtien vastassa aamulaivoilla tulijoita ja 27.1. lähtien myös iltalaivojen matkustajia. 16. tammikuuta lähtien Ruotsista on saapunut 2 540 matkustajaa, ja heistä on testattu 585 matkustajaa (n. 23 %). Analysoiduista näytteistä on löytynyt tähän mennessä 14 koronatartuntaa.

Turussa pohditaan parhaillaan, millä keinoilla laivamatkustajia saataisiin testattavaksi enemmän.

– Jostain syystä testiin hakeutuminen on vähäisempää (kuin lentokentällä), Arve myöntää.

Turun lentokentälle saapuu tällä hetkellä ulkomailta ainoastaan Gdanskin kone kerran viikossa. Kaikki Gdanskista saapuvat lentomatkustajat ohjataan kentällä koronatestaukseen. Tammikuun alusta alkaen lentokentällä on testattu vajaa 600 matkustajaa ja testeihin on osallistunut noin 80–90 % näistä matkustajista. Testiin meneminen on Suomessa vapaaehtoista.