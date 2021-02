San Franciscosta Paraisille saareen muuttanut suomalaispariskunta nauttii luonnonläheisyydestä.

Paraisilla asuva Senja Larsen julkaisi Twitter-tilillään dronella kuvaamansa videon, jossa hänen miehensä Mårten Mickos soutaa suuren jäälautan pois rannasta veneellä työntämällä.

Twitterissä videota ylistetään suomalaisen sisun ilmentymäksi.

– Uskon siihen, että pieni ihminen voi saada aikaan suuria muutoksia, kun vaan sinnittelee, Mårten Mickos sanoo ja naurahtaa.

– Mutta sitä voi harkita ja miettiä, onko se sitten sisua, koska minulle sisu merkitsee vaikeuksien voittamista, mutta tämähän oli vain hauskaa.

Mårten Mickos ja Senja Larsen ovat vuosien ajan jakaneet aikansa Suomen ja San Franciscon välillä. Nyt he elävät saaressa Paraisilla, jota he kutsuvat ”pandemiaparatiisiksi”. Somen kautta ystävät Kaliforniassa ovat saaneet seurata suomalaista saaristolaiselämää.

– Suomea ihaillaan siellä kauheasti. Meillä on niin hyvä terveydenhuolto ja koulutus, Larsen sanoo.

Keväällä San Francisco meni koronaviruksen vuoksi käytännössä kiinni. Larsen ja Mickos palasivat Suomeen heinäkuussa. Samalla heidän kotinsa talonyhtiössä alkoi putkiremontti.

Niinpä he päättivät muuttaa pois putkiremontin ja koronan jaloista kesäpaikkaansa Paraisille. Heidän mökkinsä sijaitsee saaressa, joka on ulko- ja sisäsaariston rajalla.

Larsen kertoo nauttineensa vuodenaikojen vaihtumisen seuraamisesta saaristossa. Ilman koronapandemiaa saaressa tuskin olisi tullut ikinä asuttua vuoden ympäri. Saaristoelämä ei ole alkanut tympimään.

– Täällä on ihan fantastista! Suren jo nyt sitä, että tämä joskus loppuu, Larsen sanoo.

Joulukuun alusta alkaen pariskunta on odottanut, koska he jäävät saareen jäiden vangiksi. Kelirikkojen varalta kellarit on täytetty ruokatavaroilla. Miehen veli toi metsästämäänsä peuranlihaa ja kalaa saadaan merestä.

– Ja wifi toimii paremmin kun San Franciscon keskustassa! Larsen kehuu.

Larsen työskentelee vapaana toimittajana, joka kirjoittaa Piilaaksosta. Mickos vetää tietoturvaan erikoistunutta it-firmaa. Hän työskentelee etänä Paraisilta Kalifornian ajassa.

– Meillä on miljoona vapaaehtoista tietoturva-asiantuntijaa, joita kutsutaan valkohattuhakkereiksi. Heidän avullaan autetaan yrityksiä tietoturvan parantamisessa murtautumalla sisään heidän järjestelmiinsä ja kertomalla miten se tehtiin, Mickos kertoo.