Julkisilla paikoilla rähinöitiin vähemmän, mutta kotihälytysten määrä kasvoi.

Koronavuosi 2020 oli Lounais-Suomen poliisissa edellisvuotta kiireisempi, ilmeni poliisin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Rikoslakiin perustuvien rikosten sekä liikennerikosten määrät kasvoivat tuntuvasti vuoteen 2019 verrattuna.

Vuonna 2020 Lounais-Suomen poliisi hoiti yhteensä 137 982 hälytystehtävää. Kiireellisiä A-tehtäviä oli 10 524, mikä on lähes 18 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Siinä missä pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähenivät edellisvuodesta lähes 12 prosenttia, vastaavasti kotihälytystehtävät lisääntyivät yli 24 prosenttia. Kotihälytyksiä tuli vuonna 2020 yli 2000 kappaletta.

– Lounais-Suomessa poliisia tarvitaan päivittäin sadoissa eri tilanteissa. Meillä on tehtävä keskimäärin 3 minuutin ja 48 sekunnin välein, Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi sanoo.

– Kotihälytyksiä on hyvin laaja skaala. Edelleen suurin osa hälytyksistä on sellaisia, joissa naapurit häiriintyvät juhlinnasta tai kovasta musiikista. Tilanne yleensä selvitetään puhumalla. Joukkoon mahtuu valitettavasti myös hyvin törkeitä väkivaltatapauksia.

Lounais-Suomen poliisin toimintavalmiusajat paranivat hieman vuoteen 2019 verrattuna.

– Hälytystehtävien kokonaismäärän ja palvelukyvyn vertailu osoittaa, että yleinen järjestys ja turvallisuus ovat Lounais-Suomessa hyvällä tasolla. Viime vuonna panostimme aiempaa enemmän myös harvaan asuttujen alueiden valvontaan, Lammi kertoo.

Rikoslakirikoksia (pois lukien liikennerikokset) kirjattiin viime vuonna noin 50 000, mikä on neljännes enemmän kuin vuonna 2019.

Omaisuusrikosten tilastoissa näkyy korkea piikki kiristysrikosten kohdalla. Vuonna 2019 niitä oli Lounais-Suomessa 94, kun vuonna 2020 peräti 2 093. Kasvua tuli siis yli 2 000 prosenttia.

– Kiristysten osalta vastaus tiivistyy yhteen sanaan, ja se on Vastaamo, rikossektorin johtaja Taina Holstila kertoo.

On arvioitu, että Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrossa on joutunut vääriin käsiin jopa 160 000 ihmisen arkaluontoisia tietoja.

Henkirikosten määrä pysyi edellisvuosien tasolla, mutta henkirikosten yrityksiä oli tehty selvästi edellisvuotta enemmän. Yhteensä näitä oli 44.

Seksuaalirikoksissa kirjattiin 13 prosentin ja huumausainerikoksissa 12 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna.

Kun rikosten kokonaismäärä kasvoi, rikosten tutkinta-ajat kasvoivat ja rikosten selvitysprosentti heikkeni vuoteen 2019 verrattuna. Osittain tähän ovat syynä poliisin paljastavan toiminnan onnistumiset muun muassa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ja huumausainerikoksissa.

– Rikosten määrää kasvattaa myös esimerkiksi lisääntyvä verkkorikollisuus, jonka kautta rikoksen uhrien määrä voi olla huomattavan suuri, Lammi sanoo.

– Kun lapsiin kohdistuvien rikoksien tekijöitä on selvinnyt, on saatu selvitettyä sarjaa ympäriltä, mikä on nostanut juttujen määrää, Holstila lisää.

Liikennerikosten määrä Lounais-Suomessa vuonna 2020 nousi lähes 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä kasvoi miltei 37 prosenttia ja rattijuopumukset 17 prosenttia.

Huolta maanteillä aiheuttavat erityisesti kovat ylinopeudet, rattijuopumukset ja nuorten kuljettajien ajokäyttäytyminen.

Vastaavasti henkilövahinko-onnettomuudet (-10 %), liikenteessä loukkaantuneiden määrä (-14 %) ja liikennekuolemat (-3 %) vähenivät edellisvuodesta.

Sen sijaan lupapalveluissa vuosi 2020 oli poikkeuksellisen hiljainen. Kaikkiaan myönnettyjä lupia oli 103 801, mikä on 39 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Matkustusrajoitusten takia poliisi myönsi yli 45 prosenttia vähemmän passeja kuin vuonna 2019. Henkilökortteja myönnettiin lähes 33 prosenttia ja turvallisuusalan lupia yli 31 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ainoastaan aselupien määrä kasvoi hieman (+5,5 %).