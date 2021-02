Koronasuositukset jatkuvat Varsinais-Suomessa helmikuun loppuun saakka – ”Jopa yli 60 tapausta päivässä”

Tartuntojen määrä ei ole kääntynyt laskuun toivotulla lailla.

Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa kaikkia aiemmin annettuja suosituksia hiihtolomien yli, helmikuun loppuun saakka.

– Varsinais-Suomen koronatapausten määrä nousee, ja testeissä ilmenee jopa yli 60 tapausta päivässä. Toivottua laskutrendiä ei ole tullut, vaan tilanne on jäänyt jumittamaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomessa todettiin tiistaina 34 uutta koronavirustartuntaa, joista 21 on Turussa. Lisäksi uusia tartuntoja todettiin Kaarinassa (6), Loimaalla (3), Salossa (2), Liedossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Kaikkiaan koronatapauksia on todettu maakunnassa koko epidemian aikana nyt 4 408. THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on noussut päivittäin, ja se on nyt 116,0 tapausta / 100 000 asukasta.

– Koronavirustaudin leviämisen lisäksi pahin uhka on nyt kyllästyminen pitkään jatkuviin rajoituksiin. Me emme saa herpaantua, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

– Mitä paremmin noudatamme rajoituksia nyt, sitä paremmat edellytykset on niitä jatkossa keventää. Vain me yhdessä saamme epidemian kääntymään.

Aikuisten ja työelämän rooli epidemian hillinnässä on korostunut.

– Muistutamme, että valtakunnallinen maksimaalinen etätyösuositus on voimassa. Kannustamme entistäkin painokkaammin työnantajia mahdollistamaan etätyön niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksia ei myöskään ole purettu, Pietilä muistuttaa.

Toisen asteen oppilaitoksissa jatketaan hybridimallilla, joten vain välttämättömäksi arvioitu opetus annetaan lähiopetuksena. Altistusmäärät ovat sekä päiväkodeissa että alueen perusopetuksessa olleet joissakin kunnissa suuria. Viikolla 4 Varsinais-Suomen peruskouluissa ja päiväkodeissa koronavirukselle altistui kaikkiaan noin 350 ihmistä.

Samassa taloudessa asuvilta saatujen tartuntojen määrä on jälleen lähtenyt Varsinais-Suomessa nousuun. Myös niiden tautitapausten määrä, joiden tartunnan lähdettä ei pystytä selvittämään, on kaksinkertaistunut edellisviikosta. Tällä hetkellä 68 prosentissa tapauksista tartunnan lähde pystytään jäljittämään.

Viikolla 4 Turun lentokentällä ja satamassa tehtiin yhteensä 364 koronatestiä. Testimäärät lähes tuplaantuivat edellisviikosta. Sataman testauksissa löytyi kolme ja lentokentällä testatuista neljä koronatapausta.

Tyksissä on hoidettavana seitsemän koronapotilasta. Virusmuunnoksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kahdeksan.

Maanantaihin 1.2. mennessä Varsinais-Suomessa ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen on saanut noin 14 500 ihmistä. Lähes 2 000 on saanut tehosteannoksen. 80-vuotiaista ja vanhemmista on rokotettu 13 prosenttia, iäkkäiden asumispalvelujen asukkaista 100 prosenttia.