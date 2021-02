Lentoyhtiötä oli informoitu etukäteen tiukentuneista rajoituksista.

Tiukennetut maahantulorajoitukset ovat jo aiheuttaneet toimenpiteitä rajaliikenteessä.

Turun lentokentällä evättiin sunnuntai-iltana 14 henkilöltä pääsy maahan. Matkustajat olivat saapuneet Turkuun Wizz Airin lennolla Gdanskista.

– 14 henkilöllä oli puutteelliset maahantuloedellytykset, joten maahan pääsyä ei voitu sallia, Länsi-Suomen merivartioston asiantuntija, kapteeniluutnantti Jari Nieminen vahvistaa IS:lle.

– Tässä on ollut kaksi vaihtoehtoa: Joko he lähtivät paluukoneella takaisin tai heidät kuljetettiin Helsinkiin seuraavaa lentoa odottamaan. Muuta vaihtoehtoa ei ollut.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Turun Sanomien mukaan kone pääsi jatkamaan matkaa takaisin Gdanskiin kaksi ja puoli tuntia alkuperäistä lähtöaikaa myöhemmin.

Tiukentuneiden rajoitusten tavoitteena on vähentää liikennettä rajoilla, jotta terveydenhuollon ammattilaisille jäisi parempi mahdollisuus testata kaikki rajan yli tulevat ja asettaa ihmisiä karanteeniin.

Uusien rajoituksien mukaan vain välttämätön työmatkaliikenne on sallittu Schengen-maista Suomeen. Sellaiseksi luetaan huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne. Välttämättöminä pidetään esimerkiksi tavarankuljetuksen sekä terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä, diplomaatteja ja median edustajia.

Rajan voi myös yhä ylittää perheasioissa, joskin sukulaisuussuhteen määritelmää on maahantulossa tiukennettu. Myös opiskelu on sallittu maahantulon syy.

Pelkkä työpaikka Suomessa ei enää riitä syyksi päästä maahan.

Esimerkiksi Meyerin Turun telakalla työskentelee paljon ulkomaalaisia henkilöitä. Niemisen mukaan Meyer on lähtenyt erityisryhmämenettelyyn.

– He ovat hakeneet heidän erityisammattilaisilleen erikseen Rajavartiolaitokselta luvan, jossa he ovat yksilöineet terveyssuojelutoimenpiteet, jotka tehdään työntekijän saavuttua ulkomailta. Meyerilla on itseasiassa tiukemmat edellytykset kuin Suomen valtiolla, Nieminen sanoo.

Menettely kuitenkin koskee vain yrityksen erityisammattilaisia. Kuka tahansa telakan työntekijä ei siis voi lähteä viikonlopuksi kotimaahansa ja odottaa pääsevänsä takaisin Suomeen.

Henkilöiden käännyttämisessä Turun lentokentällä ei ollut kyse väärinkäsityksestä.

– Näimme jo etukäteen mahdollisen ongelman, ja tästä on informoitu lentoyhtiötä ja lähetetty ohjeet. Nämä 14 henkilöä lankesivat silti nyt tähän, Nieminen sanoo.

Tilanne ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen korona-aikana. Niemisen mukaan laivaliikenteessä maahantulon epäämisiä on tehty usein.

– Sisärajavalvonnan palauttamisen aikana on ihmisiä palautunut viikoittain rajalta takaisin puutteellisten edellytysten vuoksi. Näyttäisi silti, että risteilymatkustajat ovat ottaneet asiasta lentomatkustajia paremmin selvää, koska määrät eivät ole lisääntyneet, hän sanoo.

Tiukentuneet rajoitukset jatkuvat 25. helmikuuta asti.