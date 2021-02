Ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan Varsinais-Suomessa – Turussa 21 uutta tartuntaa

Kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut altistumisia viime viikolla.

Helmikuun alku ei näytä tuovan helpotusta Varsinais-Suomen koronatilanteeseen. Maakuntaan kirjattiin maanantaina 30 uutta tapausta. Näistä 21 on Turussa, neljä Kaarinassa, kaksi Loimaalla sekä yhdet Liedossa, Paimiossa ja Ruskolla.

Maanantaina ilmoitettu tartuntamäärä on ollut lähes poikkeuksetta muita arkipäiviä pienempi, sillä viikonloppuna tehdään vähemmän testejä kuin arkena.

Koko viikonlopun aikana (la-ma) Turussa todettiin 35 uutta koronatapausta.

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan ja on nyt 116,0 tapausta / 100 000 asukasta, mikä on Suomen sairaanhoitopiireistä toiseksi korkein. Keskiarvo Suomessa on 86,7.

Alueen kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut altistumisia viime päivinä. Laitilan kaupunki tiedotti viikonloppuna, että Kappelimäen koulun oppilaita ja henkilöstöä altistui tiistain ja torstain välisenä aikana. Arvioitu määrä on noin 80 henkilöä. Heidät asetetaan karanteeniin, ja lisäksi ykkösluokan oppilaita siirtyy kokonaan etäopetukseen.

Viime viikolla altistumisia tapahtui lisäksi Turussa Rieskalähteen ja Jäkärlän kouluissa sekä Raisiossa Vaisaaren koulussa ja Tenavakadun päiväkodissa.