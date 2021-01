Turussa 27 uutta koronatapausta – vain muutama alueen kunta säästynyt tartunnoilta viikon aikana

THL:n ilmoittava ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan Varsinais-Suomessa.

Turussa on todettu 27 uutta koronavirustartuntaa. Muualla Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on Raisiossa (8), Naantalissa (4), Kaarinassa (3), Loimaalla (3), Laitilassa (1), Liedossa (1), Paimiossa (1), Pyhärannassa (1), Salossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on jälleen noussut, ja se on nyt 108,8 / 100 000 tapausta. Tilanne on edelleen toiseksi huonoin Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jälkeen.

Kaikkiaan maakunnassa oli todettu 4 216 koronavirustartuntaa torstaihin 28. tammikuuta 2021 mennessä.

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt nousuun viimeiseen viikon aikana tilanteen oltua hetken jo hieman parempi.

Uusia tartuntoja on löytynyt viimeisen viikon aikana 16:sta Varsinais-Suomen kunnasta. Kuudessa kunnassa tartuntamäärä ei ole kasvanut viikon aikana.

Maakunnassa on enää kaksi kuntaa, jotka eivät ole THL:n koronakartalla. THL:n kartassa ei näy kuntia, joissa on vähemmän kuin viisi tartuntaa. Nämä kunnat ovat Kustavi ja Oripää. Pyhäranta nousi kartalle tällä viikolla kuudella tartunnalla.

Rokotuksen on tähän mennessä saanut sairaanhoitopiirin alueella 13 636 henkilöä.

Tämän hetkisen tiedon mukaan koronaan liittyvät rajoitukset Turun kaupungin palveluissa ovat voimassa 10.2. asti ja liikuntatiloissa 7.2. asti.