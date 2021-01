Lottovoittajapariskunnan tarina on kuin suoraan elokuvasta.

Ulkoapäin rakennus ei herätä huomiota. Se voisi olla ihan tavallinen seurakuntatalo. Sisällä kuitenkin odottaa yllätys: täysvarusteltu studio-ohjaajan koppi, robottikameroita, vihertausta, kokonainen kasteallas...

– Ei tällaista ole muualla Suomessa. Panin tähän aikanaan paljon rahaa kiinni, Heikki Talo sanoo ylpeyttä äänessään.

Nyt on kuitenkin tullut luopumisen aika.

Heikki ja Riitta Talo ovat myymässä kristillistä keskusta, jonka he perustivat vuonna 2016, vajaat kolme vuotta sen jälkeen, kun he voittivat Turun Länsikeskuksesta ostetulla lottokupongilla seitsemän miljoonaa euroa.

Evankeliumintalo sijaitsee Turun keskustan tuntumassa.­

Evankeliumintalossa on ollut puhujia ympäri maailman. Heidän esiintymisensä on tallennettu yhdistyksen Youtube-kanavalle.­

Talon pariskunnan tarina on kuin suoraan elokuvasta.

Heikki Talo joutui rikoksien ja alkoholin kierteeseen jo nuorella iällä, nukkui pahimmillaan kadulla pahvilaatikossa ja päätyi lopulta vankilaan 26-vuotiaana.

Siellä hän koki uskonnollisen herätyksen, joka vei hänet vankilan jälkeen Suomen Raamattuopistoon Kauniaisiin. Siellä hän rakastui nuoreen naiseen nimeltä Riitta, ja nyt pari on ollut naimisissa yli 40 vuotta.

Ennen Evankeliumintaloa ja Turkuun muuttoa Talot ehtivät asua kahden lapsensa kanssa Ruotsissa vuosikymmeniä. He olivat länsinaapuriin muutettuaan pitkään taloudellisesti tiukoilla. Lapset keräsivät pulloja puistoista ja roskiksista, jotta perhe saisi ruokaa.

Se ei kuitenkaan koskaan lieventänyt perheen auttamishalua.

– Meillä on ollut 18 vuoden aikana 52 kasvattilasta. Monet heistä ovat kehitysvammaisia tai niin sanotusti vaikeasti sijoitettavia, joita on heitelty paikasta toiseen. Otimme ne, joita muut eivät ottaneet, Heikki Talo kertoo.

Heikki Talo rakennutti tilaan heti ostamisen jälkeen ohjaamon.­

Tilaan on asennettu kamerat, joiden avulla on saatu kiinni varkaita.­

Ennen lottovoittoa elämä koetteli pariskuntaa kovalla kädellä. Heikki Talon sydän jouduttiin leikkaamaan synnynnäisen vian vuoksi.

– Rinta avattiin, sydän pantiin pöydälle, ja siihen asennettiin guttaperkasta tehty uusi aortta, Talo kertoo.

Muutama kuukausi ennen lottovoittoa tapahtui toinen ikävä tapaus.

– Olimme Tukholman moottoritiellä, kun yhtäkkiä jono pysähtyi. Minulla oli vauhtia hiukan yli satanen mutta sain jarrutettua. Perästä tuli kuorma-auto, jonka kuski ei huomannut jonon pysähtymistä ja tuli täysillä meidän perään. Minulta murtui selkäranka, Heikki Talo kertoo.

Kivut ovat edelleen läsnä ja vaikuttavat osaltaan siihen, miksi Talot ovat päättäneet luopua rakkaasta projektistaan.

– Terveystilanne on sellainen, että on pakko. Ostaessa ajateltiin, että tämä kestäisi pidempään. Mutta kyllä me huokaisemme helpotuksesta, kun joku ottaa tämän omakseen, Riitta Talo sanoo.

” Eiköhän syödä nakit ja juoda limut tämän kunniaksi. Meillä on kaksinkertainen syy juhlia, hääpäivä ja lottovoitto.

Lottovoitto oli lähellä mennä sivu suun, sillä Suomen reissun aikana täytetty kuponki unohtui seitsemäksi viikoksi. Kun pariskunta seuraavan kerran kävi Turussa, se sattui löytymään lompakosta käteistä etsiessä. Suomen iltapäivälehdissä oli ehditty pohtia useita viikkoja, miksei pääpotin voittaja ilmoittaudu.

Kioskin myyjä meni vakavaksi ja lopulta punehtui kuponkia tarkistaessaan. Hän kehotti pariskuntaa tarkistamaan numerot vielä hotellihuoneessaan. Näin he tekivät.

– Purskahdimme itkuun ja polvistuimme rukoukseen, Heikki Talo on muistellut kohtalokasta hetkeä heistä kertovassa kirjassa Talon tarina.

Vasta keskustelu Veikkauksen asiamiehen kanssa vahvisti voittosumman olevan miljoonia.

– Eiköhän syödä nakit ja juoda limut tämän kunniaksi. Meillä on kaksinkertainen syy juhlia, hääpäivä ja lottovoitto, Talo oli sanonut vaimolleen.

Taloille oli alusta asti selvää, että lottovoittorahoja käytetään muiden auttamiseen. Erityisesti lapset ovat aina olleet sydäntä lähellä sekä Suomessa että ulkomailla.

– Olemme lahjoittaneet rahaa katulapsityöhön, Etiopiaan, Brasiliaan, Romaniaan, Israeliin, Papua Uuteen-Guineaan... Syyrian rajalle meni ambulanssi. Siellä oli silloin lumikaaos eikä nelivetoambulanssia, Riitta Talo muistelee.

– Ei niitä kaikkia kohteita edes muista. Ne on aina valittu sen mukaan, mikä tuntuu sydämessä, Heikki Talo lisää.

Vaikka pariskunta ei varsinaisesti ole varojaan törsännyt, yksi erityinen ostos heillä on. Tallissa seisoo vuosimallia 1959 oleva Chrysler New Yorker.

– Riitta ei olisi suostunut moottoripyörän kyytiin, Heikki Talo perustelee erityistä hankintaa.

– Lapset käyvät sillä ajelulla aina, kun tulevat käymään.

Korona on muuttanut Evankeliumitalon toimint

aa mutta vaikutti yllättävästi myös Talojen elämään. Kun pandemia alkoi helmikuussa, pariskunta oli ”kesämökillään” Gran Canarialla.

– Kaikki palautuslennot olivat täynnä. Lääkäri kehotti meitä jäämään, ja sitten lennot loppuivat kokonaan. Olimme siellä lopulta yhdeksän kuukautta, Riitta Talo kertoo.

Haastatteluajankohtana he odottivat tietoa, pääsevätkö he matkustamaan Kanarialle rajoitusten vuoksi.

– Tarkoitus on olla siellä ainakin kuusi kuukautta. Me hoidamme paperihommat etänä, ja täällä on luotettava porukka pyörittämässä toimintaa.

” Haluaisimme, että joku jatkaisi tätä hengellisenä keskuksena. Täällä ei kysellä, mihin seurakuntaan kuuluu vai kuuluuko mihinkään.

Evankeliumintalo on ollut myynnissä puolitoista vuotta. Siitä pyydetään puoli miljoonaa euroa. Kyselijöitä on ollut, mutta Talot ovat tarkkoja, kenelle tila lopulta menee.

– Haluaisimme, että joku jatkaisi tätä hengellisenä keskuksena. Täällä ei kysellä, mihin seurakuntaan kuuluu vai kuuluuko mihinkään. Kaikki saavat tulla ja lähteä.

Eniten Talot jäävät kaipaamaan kohtaamisia ihmisten kanssa.

– Olemme saaneet paljon hyviä ystäviä täällä, Heikki Talo sanoo.

– Vaikkei kaikkien nimiä muista, heidät sai toivottaa tervetulleeksi halaamalla ja kättelemällä, Riitta Talo lisää.

Seitsemän miljoonaa on huima summa, ja Talot ovat voineet tehdä sillä paljon hyvää. Onko raha tehnyt heidän onnellisiksi?

– Ei todellakaan. Ei se meitä ole ihmisinä muuttanut. On meilläkin on ollut vaikeita aikoja ja tiedämme, mitä taloudellinen hätä on. Se on poissa, mutta ei itse onnellisuus tule rahasta. Onni on olla Jumalaa lähellä ja tietää, että parempaa on tulossa, pariskunta sanoo.

– Aina, kun kuulemme jättipotin osuneen jonnekin, toivomme, että se menisi ihmiselle, joka jakaisi sitä hyvää eteenpäin.