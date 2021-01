Kaupunginjohtaja Minna Arve on kokoomuksen pormestariehdokas Turussa

Kaupunginjohtaja jää virkavapaalle maaliskuun 9. päivä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Kokoomuksen Turun aluejärjestö nimesi ehdokkaansa tämäniltaisessa kokouksessaan.

Turussa päätettiin siirtymisestä pormestarimalliin syksyllä 2019. Puolueet nimeävät pormestariehdokkaansa.

Arve joutuu eroamaan Turun kaupunginjohtajan virasta ennen kuin voi tulla valituksi pormestariksi, sillä ehdokkaan on oltava valtuutettu.

Käytännössä Arve jää ensin lomille helmikuussa ja virkavapaalle maaliskuussa.

– Maaliskuun 9. päivä jään virkavapaalle ja samaan aikaan ilmoitan kaupunginvaltuustolle eroavani 1. kesäkuuta alkaen, Arve kertoo STT:lle.

Valittava pormestari aloittaa työnsä 1. kesäkuuta.

Arve sanoo, että epävarmuus siitä, että tulee valituksi kaupungin keulaan uudelleen, on aiheuttanut pohdintaa.

– Toisaalta tehtävä on niin kiinnostava, ja olen tehnyt tehtävää innostuksella, että haluan jatkaa työtä. Ajattelen, että se on osa tätä murrosvaihetta, joka on tällainen hankalampi. Jos olisi pormestarimalli, tällaista tilannetta ei syntyisikään.

Arve valittiin Turun kaupunginjohtajaksi kolme vuotta sitten.