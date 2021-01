Ressu Redford on Vuoden turkulainen – salaperäinen kirje nosti hymyn voittajan huulille

Ressu vei voiton isolla kaulalla seuraaviin.

Laulaja ja lauluntekijä Ressu Redford, 59, on valittu Vuoden turkulaiseksi 2020. Ressu vei yleisön antamista äänistä lähes 20 prosenttia, yhteensä 2 042 kappaletta. Valinta julkistettiin Turun kaupungintalolla torstaina.

Korona-aika ja auttamisen arvostaminen näkyi äänestyksessä, sillä hopealle ylsi SPR Turun osaston Ensiapu- ja valmiustoiminnan johtaja Mika Vilpo 1 288 äänellä ja pronssille Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä 1 212 äänellä.

Yhteensä ääniä annettiin 10 323 kappaletta.

Ressun valintaa voittajaksi perusteltiin rakastetun artistin pitkällä uralla, turkulaisten tunteiden sanoittamisella sekä ilon tuomisella vaikeidenkin aikojen keskelle.

Ilman yleisöä järjestetyssä tilaisuudessa paljastettiin, että Ressua on yritetty houkutella kisaan monta kertaa aiemminkin. Nytkin laulajan mukaan saaminen oli vaatinut paljon taivuttelua.

– Voitto tuli yllätyksenä minulle, kun ehdokkaina oli tosi meritoitunutta ja ajankohtaista väkeä. Arvostan tätä todella paljon. En osannut odottaa voittoa, mutta tämä oli tosi positiivinen asia. En kuitenkaan ajattele tällaisia valintoja kilpailuna, hän sanoi.

Ressu palkittiin muun muassa kukkasin ja kunniakirjoin. Pääpalkinto oli pala Turun vanhaa kauppatoria.

– Tämä on hieno! Hirveän terävä ja painava, hän hihkaisi.

– Jos kukaan ei pahastu, vien nämä kukat äidilleni, hän ilahtuu varmasti, viihdetaiteilija sanoi paljastaen samalla hyväsydämistä luonnettaan.

Lopuksi Ressulle ojennettiin salaperäinen kirje edelliseltä voittajalta, bloggaaja Laura Satamolta.

– Arvoisa uusi Vuoden turkulainen, onnea valinnastasi. Olen hallinnut omaa aikakauttani lämmöllä. Vuosi ei ollut helppo, mutta onnistuin siinä erinomaisesti ellen täydellisesti. Uskon, että kaupunkimme kannalta paras on vielä edessä, Satamo toivotti pilke silmäkulmassa seuraajalleen.

– Jos tämä on traditio, niin hieno juttu, Ressu kommentoi hymyillen.

Ressu Redford tunnetaan paitsi urastaan sooloartistina, myös Bogart Co. ja Sound of R.E.L.S. -yhtyeistä. Hänen suurimpiin hitteihinsä lukeutuvat Kuka on se oikea ja Kato mitä sä teit. Viimeksi hän ilahdutti suomalaisia Vain elämää -ohjelmassa viime vuoden lopulla.

Vuoden turkulainen valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. Tänä vuonna kilpailun ovat järjestivät yhteistyössä Turun kaupunki, Turun Sanomat, Yle Turku sekä Radio Auran Aallot.