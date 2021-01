Uusi varsinaissuomalainen kunta nousi THL:n koronakartalle.

Varsinais-Suomessa on todettu lähes 100 uutta koronavirustartuntaa. Ne ovat Turussa (37), Laitilassa (8), Kaarinassa (7), Naantalissa (7), Raisiossa (7), Uudessakaupungissa (7), Paraisilla (6),Loimaalla (4), Pöytyällä (2), Aurassa (1), Liedossa (1), Salossa (1) ja Vehmaalla. Lisäksi Pyhäranta nousi uutena kuntana THL:n koronakartalle kuudella tartunnalla. Kartta ei näytä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 100,5 tapausta / 100 000 asukasta.

Turku on ensimmäisenä suomalaiskaupunkina ottanut käyttöön Reina-nimisen ennustemallin (Realistic Epidemic Interaction Network Agent) ennakoimaan pandemian leviämistä Turun seudulla.

Turun kaupunki käyttää mallia päätöksenteon tukena. Sen avulla kaupunki pystyy seuraamaan taudin leviämisen kulkusuuntaa ja suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä datan pohjalta.

– Malli ei anna tarkkaa tulevaisuuskuvaa, vaan luo ennustemallin, jossa on huomioitu pandemiaan liittyviä tekijöitä, kertoo teknologiajohtaja Juha Yrjölä Kausal Oy:stä, joka tekee mallin ohjelmistokehitystä yhteistyössä tutkijoiden ja kumppaneiden, kuten Turun kaupungin kanssa.

Pandemiaan liittyviä tekijöitä ovat muiden muassa taudin tarttuvuus, ihmisten liikkuvuus, olemassa olevat rajoitustoimenpiteet esimerkiksi joukkoliikenteessä, koulujen sulkemiset ja maskisuositukset.

Turun kaupunki on joutunut tekemään muutoksia alustavaan rokoteaikatauluun rokotteiden saantivaikeuksien vuoksi.

Alun perin laajamittaista väestön rokottamista toivottiin päästävän tekemään jo tammikuun aikana, mutta nyt tavoite on viimeistään helmikuussa. Ensin rokotetaan 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotteen myyntilupa on EU:n komission käsittelyssä tällä viikolla. AstraZeneca tiedotti viime viikon lopulla, ettei se pysty toimittamaan EU:n alueelle niin suurta rokotemäärää kuin alun perin piti.

– Mikäli Suomi ei saa isompaa rokotemäärää, emme pysty Turussa aloittamaan massarokotuksia vaan iso osa rokotuksista menee tehosteannoksiin. Toki rokotuksia laajennetaan sitä mukaa, jos ja kun rokotteita saadaan lisää, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Lisäksi kaikkein iäkkäimpien ikäihmisten rokotuksia on aloitettu epidemiologisista syistä Varissuon terveysasemalla, ja tällä viikolla ne alkavat myös muilla terveysasemilla. Ikäryhmään kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsu terveysasemalla annettavaan rokotukseen.

Gdanskin viime sunnuntain lennolla Turkuun saapui 42 matkustajaa, joista 39 testattiin. Testatuista neljällä todettiin koronavirustartunta.

Turun lentokentällä tarjotaan koronavirustestausta kaikille ulkomailta tuleville matkustajille. 16. tammikuuta lähtien koronantorjuntabussi on ollut Turun satamassa vastassa kaikkia aamulaivoilla Ruotsista saapuvia matkustajia.

Noin 80 prosenttia Ruotsista tulevista matkustajista saapuu Turkuun aamulaivoilla. Ajalla 16.–25.1. aamulaivoilla on tullut 1 150 matkustajaa. Heistä on testattu 202 matkustajaa. 25. tammikuuta mennessä testeissä on löytynyt 10 koronavirustartuntaa. Iltalaivoilla tulevien matkustajien testaamista suunnitellaan parhaillaan.