Maskittomuus johtanut massa-altistuksiin – suositukset pysyvät voimassa Varsinais-Suomessa

Maakunnassa on tavattu kahdeksan virusmuunnostapausta. Niillä kaikilla on yhteys ulkomaille.

Varsinais-Suomen suositukset koronan leviämisen estämiseksi pysyvät voimassa aiemmin suunnitellusti 7. helmikuuta asti. Tiistaina kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan siitä, että maskeja ei kaikin osin käytetä suositusten mukaisesti.

Varsinais-Suomi on yhä leviämisvaiheessa, eikä tautitilanne mahdollista suositusten purkua miltään osin.

– Koronatapausmäärissä on viikkojen 2–3 vaihteessa ollut piikki. Jos tämänkaltaisia hypähdyksiä tulee enemmän, on trendi erittäin huolestuttava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Ilmaantuvuusluku on ollut Varsinais-Suomessa jälleen nousussa hieman paremman jakson jälkeen. Myös positiivisten osuus testatuista on noussut. Nyt se on 3,6 prosenttia. Tyksissä on hoidettavana yhdeksän koronapotilasta.

Koulujen massa-altistukset ovat jatkuneet alueella. Pelkästään viikolla kolme perusopetuksessa koronalle altistui yhteensä noin 350 oppilasta. Nämä altistukset liittyvät 14 todettuun koronavirustartuntaan.

– Suuri altistusmäärä johtuu osin siitä, että maskeja ei ole käytetty. Olen huolissani, että osa yläkoululaisista ja työikäisistä suhtautuu maskien käyttöön näin huolettomasti, Rintala sanoo.

Kaikkien perusopetuksen oppilaiden kuudennesta luokasta ylöspäin tulisi käyttää kansallisen suosituksen mukaisesti maskia. Varsinais-Suomessa paikallinen suositus on, että epidemiologisesti hankalilla alueilla maskia käyttäisivät myös 4.–5.-luokkalaiset.

– Maskeilla suojautuminen on tarpeen aivan kaikissa tilanteissa, joissa kahden metrin turvaväliä ei voida pitää. Tämä on edellytys sille, että normaalitilanteeseen pystytään aikanaan palaamaan. Ei siis lipsuta nyt, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Massa-altistuksia ja tartuntaryppäitä on todettu lisäksi hoivalaitoksissa, aikuisten kilpaurheilussa ja työpaikoilla.

Viikolla kolme Turun satamassa ja lentokentällä tehtiin liki 200 koronatestiä. Niissä ilmeni 12 koronatapausta. Maakunnassa kirjattiin yhteensä 26 ulkomailta tuotua tartuntaa. Edeltävällä viikolla testeissä ilmeni 36 ulkomaista tartuntaa. Virusmuunnoksia on Varsinais-Suomessa tavattu kahdeksan kappaletta, joiden lisäksi on kaksi epäilyä vielä varmistamatta. Kaikilla kahdeksalla variantilla on yhteys ulkomaille.

Tartuntalähteiden tunnistamisessa tehty työ on Varsinais-Suomen kunnissa jatkunut korkeatasoisena. Jo 82 prosenttia tartunnan lähteistä saadaan selvitettyä.

– Tunnistusprosentti on ilahduttavan korkea. Jäljitysmekanismi toimii hyvin, vaikka tapauksia on paljon, ylilääkäri Rintala sanoo.

Maanantaihin 25.1. mennessä Varsinais-Suomessa ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen oli saanut noin 64 prosenttia koronaan liittyvää työtä tekevästä ja terveydenhuollon kriittisestä henkilökunnasta, noin 63 prosenttia iäkkäiden asumispalvelujen henkilökunnasta, noin 71 prosenttia iäkkäiden asumispalvelujen asukkaista ja noin 10 prosenttia 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on annettu noin 13 500 ensimmäisen vaiheen koronavirusrokotetta.

– Rokotteiden saatavuus vaikuttaa rokotusten etenemiseen. Lähiviikkoina kerran rokotettujen määrän kasvu todennäköisesti tästä syystä valitettavasti hidastuu, Pietilä sanoo.