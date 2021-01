Nyt iski hiihtomania! Turussa saa tuliterät välineet käyttöön muutamalla eurolla

Impivaaran suksivuokraamossa kävi kuhina viikonloppuna.

Turussa on ollut ladulla ruuhkaa. Arkistokuva.­

Turun kaupungin liikuntapalveluvastaava Jorma Flink on puheluun vastatessaan ajamassa kohti Impivaaran suksivuokraamoa. Takakontissa on iso turvaväleistä muistuttava kyltti, joka täytyy viedä paikan päälle. Muistuttaminen on paikallaan, sillä turkulaiset suorastaan hurmioituivat hiihtämisestä viime viikonloppuna.

Vuokravälineet lunasti viikonlopun aikana itselleen peräti 341 kävijää, joista 120 lasta ja 221 aikuista. Vuokraamisintoa on lisännyt halpa hinta, sillä aikuiset saavat sukset alleen kahdeksi tunniksi viiden euron hinnalla, lapset pari euroa halvemmalla.

– Olen nyt pari vuotta vastannut vuokraamon toiminnasta, ja silloin kun se avautui vuonna 2005, vastasin viitisen vuotta. Minun aikanani ihmiset eivät ole koskaan kiinnostuneet lyhyen ajan sisällä näin paljon hiihtämisestä. Puhelin soi tauotta, ja törkeän paljon kysellään. Varmaan korona-aikakin vaikuttaa, Flink kertoo.

Kenties taustalla on patoutunutta talviurheiluintoakin, sillä viime vuonna Turussa ei juuri lunta nähty.

– Lunta ei ollut edes yhtä viikkoa, joten vuokraustoimintaa ei silloin käynnistetty, Flink sanoo.

Turun kaupunki hankki vuokraamoon tuolloin uudet välineet, joita ei siis voitu ottaa käyttöön. Viime viikonloppuna Impivaarassa pääsi hiihtämään juuri pakasta vedetyillä välineillä. Paketteja on vuokraamossa yhteensä 160.

– Toistaiseksi ne ovat riittäneet. Välillä tietysti tulee vähän jonoa, Flink kertoo.

Myös koulut ovat päässeet hyödyntämään vuokrauspalvelua, sillä koululaiset saavat käyttää välineitä päivisin. Laduilla on ollut niin ala- kuin yläkoululaisia sekä toisen asteen ja lukion oppilaita.

– Varauskalenteri on täynnä melkein joka päivä, Flink vahvistaa.

Vuokraamossa on jo reagoitu suureen kysyntään. Viikonlopun päivien lisäksi se on ainakin kahtena seuraavana viikkona auki myös tiistai- ja torstai-iltaisin.

Mikä parasta, turkulaiset ovat osanneet hiihtää sävyisästi ilman sen suurempia kärhämiä.

– Ainakaan kopille asti ei ole kuulunut, että olisi ilmennyt laturaivoa. En tiedä, ilmeneekö laturaivo enemmän tuolla syvemmissä metsissä ja pururadoilla, kun Impivaaran maasto on sen verran aakeeta ja laakeeta, Flink tuumii.