Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin on toimitettu tähän mennessä 12 000 rokotetta.

Turussa on todettu 28 uutta koronavirustartuntaa. Myös muissa Varsinais-Suomen kunnissa on löydetty useita uusia tapauksia: Salossa (9), Laitilassa (7), Kaarinassa (4), Loimaalla (2) Raisiossa (2) ja Paimiossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on hiukan nousussa ja on nyt 82,8 tapausta / 100 000 asukasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on rokottanut ja jakanut kuntiin kaikkiaan noin 9 000 koronavirusrokotetta. Torstaihin 21.1. mennessä sairaanhoitopiiri oli saanut käyttöönsä 12 000 rokotetta.

Lisäksi Turun kaupunki on saanut suoraan THL:lta omaan käyttöönsä rokotteita, jotka eivät ole sairaanhoitopiirin muissa luvuissa.

Kaikki nyt saadut rokotteet on suunniteltu annettavaksi viikoilla 4–5 joko ensimmäisenä rokoteannoksena tai tehosterokotteena.

– Lääkekeskuksessa ja sairaala-apteekissa syväjääsäilytyksessä oleville rokotteille on yksityiskohtainen suunnitelma. Tämä tarkoittaa, että rokote on joko korvamerkitty toimitettavaksi edelleen tiettyyn Varsinais-Suomen kuntaan tai sille on varattu rokotusaika rokotusjärjestyksen mukaisesti, kertoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Sairaanhoitopiirin alueelle saatavista koronarokotteista valtaosa toimitetaan eteenpäin kuntiin, jotka huolehtivat rokotuksista alueillaan. Rokotteita annetaan ja jaellaan edelleen sitä mukaa, kun rokotetta saadaan käyttöön.

Rokotusten alkamisen jälkeen rokotteen on saanut alueella noin 3 000 koronapotilaiden hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuvaa sekä kriittisiin toimintoihin kuuluvaa sairaanhoitopiirin ammattilaista. Lisäksi noin 500 heistä on jo ehtinyt saada myös tehosterokotteen.