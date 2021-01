Ulkomailta tuodut korona­tartunnat lisääntyvät Varsinais-Suomessa – ”Uhka on suuri”

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi suosituksia 7. helmikuuta asti.

Varsinais-Suomen alkuvuoden koronatartunnoista 15–20 prosenttia on peräisin ulkomailta.

– Viikolla 2 testeissä ilmeni 36 ulkomailta tuotua tartuntaa. Kaikkiaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu seitsemän koronaviruksen muunnosta. Rajojen ulkopuolelta tuodut tartunnat ovat merkittävä epidemian moottori, ja varianttien myötä epidemian laajenemisen uhka on suuri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Turun lukuja nostavat rajatestausten yhteydessä ilmi tulleet koronatapaukset, vaikka testatut eivät ole jääneet Turkuun tai ole kirjoilla kunnassa.

Sen sijaan lähipiiristä ja samasta taloudesta saatujen tartuntojen määrät ovat alueella lievässä laskusuunnassa.

Varsinais-Suomessa on todettu tiistaina 40 uutta koronavirustartuntaa, joista 16 Laitilassa ja 15 Turussa. Turun Sanomien mukaan Laitilan tautirypäs on peräisin yhdeltä työpaikalta, ja tartunnanlähde on tiedossa.

Näiden lisäksi uusia tapauksia todettiin Kaarinassa (2), Uudessakaupungissa (2), Aurassa (1), Paraisilla (1), Pöytyällä (1), Raisiossa (1) ja Salossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 88,6 tapausta / 100 000 asukasta. Lukema on vakiintunut viime päivinä hieman 90:n alle.

Tiistaina 19.1. kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkia aiempia suosituksiaan sunnuntaihin 7. helmikuuta saakka. Tautitilanne alueella ei ole niin merkittävästi parantunut, että suosituksia voitaisiin purkaa. Lisäksi koronaviruksen variantti aiheuttaa huolta.

– Varsinais-Suomi on pääkaupunkiseudun jälkeen pahimmassa koronatilanteessa, ja maakunta on edelleen leviämisvaiheessa. Vaikka ilmaantuvuusluku on pysytellyt viime viikkoina alle sadan, Tyksin potilasmäärät ovat vuodenvaihteen jälkeen jääneet koholle, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Tyksissä on tällä hetkellä hoidettavana yhdeksän koronapotilasta.

Varsinais-Suomen koronatestausmäärät ovat nousseet, mutta eivät vielä ole joulua edeltävällä tasolla. Positiivisten osuus testatuista on tällä hetkellä 3,0 prosenttia. Tartuntalähteistä saadaan selvitettyä 76 prosenttia, mikä osoittaa, että kunnissa tartuntojen jäljitys onnistuu hyvin.

Koronakoordinaatioryhmä vetoaa kansalaisiin, jotta kaikki noudattaisivat edelleen tarkasti suosituksia. Ryhmä kertoo, että suositusten purkuun tehdään alustavia suunnitelmia ja pohtii, miten ja missä järjestyksessä rajoituksia voidaan helpottaa sitten, kun epidemiatilanne sen sallii.

Varsinais-Suomen kouluissa on viimeisen kahden viikon aikana ollut joukkoaltistumisia ja tartuntoja. Lisäksi monissa työpaikoissa on todettu ryppäitä. Muissakin kuin sote-alan työpaikoissa on ilmennyt edeltäviä viikkoja enemmän tartuntoja.

Erityisesti painotetaan nyt maskisuositusten noudattamista ja turvavälien pitämisen tärkeyttä.

– Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan aivan kaikessa harrastustoiminnassa, niin ulkona kuin sisälläkin, Esa Rintala korostaa.

Maanantaihin 18.1. mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuolto oli antanut koronarokotteen noin 2 000 terveydenhuollon ammattilaiselle. Varsinais-Suomen kunnat ovat raportoineet sairaanhoitopiirille tähän mennessä antaneensa yhteensä noin 3 500 koronarokotetta.