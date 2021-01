Turkuun suunnitteilla uusi tekojäärata: ”Kysyntää enemmän kuin tarjontaa”

Lauhat talvet määrittelevät, millaisia talviliikuntapaikkoja on järkevää rakentaa.

Talviliikuntamahdollisuudet ovat pysyneet Turussa jo vuosikymmeniä samanlaisina. Talvella tekojäällä toimiva luistelulenkki ”luistelumato” on ainoa hieman uudempi investointi, kertoo Turun liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

– Kysyntä on ollut pitkään kasvussa, ja voisikin sanoa, että sitä on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa. Viime vuosina esimerkiksi jäähallien jäädytysaikoja on pidennetty ja käyttötuntien määrää on lisätty, jotta olemme saaneet vastattua kysyntään, Kalmari sanoo.

Tänä talvena luistelumato ja Turun ainoa tekojäärata ovat olleet ennätyksellisen suosittuja koronatilanteen vuoksi. Viime talvea luonnonjäitä ei jäädytetty ollenkaan jatkuvien lauhojen kelien vuoksi, mutta tänä vuonna pakkanen salli jäädyttämisen. Myös hiihtoladut on saatu vihdoin taas käyttöön.

Kalmari kertoo, että Turun Kupittaalle suunnitellaan uutta tekojäärataa. Impivaaran jäähalli on käyttöikänsä päässä, ja sen tilanne suunnitellaan uutta hallia. Hiihtolatujen lumetusta ja mahdollisesti myös lumen säilöntää aiotaan kaupungissa kehittää tulevina vuosina.

– Turussa on usein varsin lauhaa talvella, mistä syystä meidän on tärkeä miettiä, onko uusia talviliikuntaolosuhteita järkevämpää rakentaa pitkällä aikajänteellä katolla vai ilman.

Luistelemaan saattaa tulevaisuudessa päästä myös keskellä keskustaa, sillä Kauppatorin suunnittelukilpailun voittajatyössä ”Saariston sydän” Turun ytimeen oli kaavailtu luistelurataa. Uusitun torin pitäisi avautua kaupunkilaisille vuoden 2021 lopussa.

Turku ei ole ainoa kaupunki, jossa olisi kysyntää uusille talviliikuntapaikoille.

Myös Lahteen suunnitellaan tällä hetkellä suurempaa tekojäärataa. Kaupungin keskustan torilla on ollut muutaman vuoden pienempi tekojäärata, joka on erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Talviliikuntapaikkoihin on panostettu muutenkin.

Lahden liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki kertoo, että urheilukaupungissa on arvokisojenkin vaikutuksesta panostettu lumetusjärjestelmiin ja säilölumen varastointiin, joiden avustuksella tehdään joka talvi muutaman kilometrin mittainen ensilumenlatu – yleensä marraskuun alkupuolella.

Suurimmat investoinnit lumetukseen tehtiin ennen Lahden MM-hiihtoja vuonna 2017.

– Ensilumiladun käyttö jatkuu suosittuna aina siihen saakka, kunnes kaupungin muut ladut saadaan käyttöön luonnonlumen vaikutuksesta. Tänä talvena tämä tapahtui tammikuun alussa, Lanki sanoo.