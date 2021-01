Syyttäjä halusi keskeyttää oikeudenkäynnin lisänäyttöä hankkiakseen.

Turkulaista Kotisairaala Luotsia koskevaa oikeudenkäyntiä on käyty kolme päivää, ja siihen on sisältynyt useita Suomen käräjäsaleissa harvoin nähtyjä piirteitä.

Rikosvyyhdin pääsyytetyt ovat ex-pariskunta ja Luotsin omistajat, sairaanhoitaja ja lääkäri. Vakavin rikosnimikkeistä on murha, josta syytetään keski-ikäistä miessairaanhoitajaa. Naislääkäriä koskevat syytteet ovat lievempiä.

Tapahtumarikkaan oikeudenkäynnin käännekimaran avasi syytteen hylkäys, joka koski naislääkäriä. Tiistaina kävi ilmi, ettei syytteessä ollut määritelty tarpeeksi tarkkaan, mitä reseptejä törkeä väärennys olisi koskenut. Syyttäjä täydensi teonkuvausta keskiviikoksi, mutta se ei riittänyt käräjäoikeudelle, vaan se päätti, että syytekohta jätetään vastaajan oikeusturvan vuoksi tutkimatta.

Myös toinen naislääkäriä koskeva syytekohta törkeästä kiskonnasta on herättänyt käsittelyn aikana kysymyksiä. Ex-pariskunnan väitetään laskuttaneen 90-vuotiasta pitkäaikaista asiakaspariskuntaa liikaa suhteessa heidän saamiinsa palveluihin. Lisäksi iäkäs nainen oli luovuttanut heille 65 000 euroa maksaneen auton.

Käsittelyssä on pyritty selvittämään, oliko nainen kykenevä tekemään järkeviä päätöksiä luovuttaessaan omissa nimissään olleen auton sairaanhoitajalle, joka myöhemmin kuitenkin palautti sen. Puolustuksen mukaan sairaanhoitaja ei olisi halunnut ottaa vastaan autoa alun perinkään, mutta nainen oli silti tehnyt luovutuskirjan.

Lisäksi on käyty laajasti läpi 90-vuotiaan pariskunnan saaman hoidon määrää ja mitä se sisälsi. Varakkaan pariskunnan luona oli käyty aluksi kaksi kertaa päivässä, myöhemmin useammin.

– Olen asentanut hyllyn, tuonut ravintolasta ruokaa ja käyttänyt heitä mökillä. Mitä he halusivat, se heille annettiin. Kaikesta en laskuttanut. Joskus kävin siellä vapaa-aikanakin. Meillä oli todella lämpimät välit, sairaanhoitaja kertoi.

Lääkäri kertoi tavanneensa pariskunnan vain kolme kertaa mutta joutuneensa silti syytteeseen, koska hän oli tuolloin yrityksen hallituksen jäsen. Hän kertoi ihmetelleensä, miksi yrityksen kolmatta, talousasioista vastaavaa henkilöä ei asetettu koskaan syytteeseen.

Poliisi oli laskutusta koskevassa tutkinnassaan verrannut 11 muun potilaan laskutusta 90-vuotiaan pariskunnan laskutukseen ja huomannut poikkeamia. Potilaiden nimiä ei luovutettu pyynnöistä huolimatta puolustukselle. Lääkäri kertoi todistuksessaan selvittäneensä itse kyseiset potilaat ja käyneensä läpi valtavan määrän materiaalia.

– Kävin läpi kirjanpidon, työnjakolistat, potilastietojärjestelmän tiedot ja viestivihkoja, jotka ovat olleet toimistolla. Olen tehnyt selvitystyötä satoja tunteja ja ollut yhteistyössä poliisin kanssa. Tein laskelmat perustuen minimilaskutukseen ja päädyin summaan 152 000, kun poliisilla se oli 139 000. Sehän tarkoittaa, että emme laskuttaneet täyttä hintaa.

– (Pariskunnan laskutuksen) vertailu oli tehty potilaisiin, joilla oli aivan erilainen sopimus. Yksi maitopurkki ei maksa saman verran kuin kolme, lääkäri sanoi.

Suurin käänne tapahtui torstaina, kun lääkäri kieltäytyi todistamasta, mihin hänellä on oikeus sairaanhoitajan entisenä aviopuolisona.

Syyttäjä olisi tarvinnut todistusta esimerkiksi osoittamaan, että hoitajalla ei ollut lääkärin määräystä 96-vuotiaalle saattohoitopotilaalle antamaansa lääkeannokseen, joka syytteen mukaan surmasi potilaan.

Puolustuksen mukaan lääkärin määräyksellä ei ollut merkitystä, sillä lääkeainetta ei ehtinyt mennä potilaaseen ennen tämän menehtymistä ja vaikka olisikin, morfiinin vähäinen määrä ei olisi ollut tappava. Sitä käytettiin limaisuuden estämiseen.

Lääkärin oli tarkoitus todistaa myös törkeää pahoinpitelyä, törkeää kavallusta sekä törkeää väärennystä koskevissa syytteissä. Syyttäjän mukaan sairaanhoitaja oli hankkinut itselleen morfiinia väärennettyjä asiakirjoja käyttäen. Näissä asiakirjoissa oli ex-vaimon allekirjoitus, syytteen mukaan väärennetty.

Syyttäjä Jooseppi Kiviharju pyysi torstaina pääkäsittelyn keskeyttämistä, jotta hän voisi hankkia lisänäyttöjä lääkärin kieltäydyttyä todistamasta. Näillä hän tarkoitti ainakin analyysiä allekirjoituksen oikeellisuudesta.

Käräjäoikeus ilmoitti, että käsittelyä ei keskeytetä, vaan se käydään alkuperäisen aikataulun mukaan. Oikeudenkäyntiin on varattu 12 päivää, ja se jatkuu tammikuun loppuun saakka. Se oli puolustukselle erittäin hyvä uutinen.

– Tämä on varsin erikoislaatuinen oikeudenkäynti. Se, että syyte jätetään tutkimatta siksi, että se on puutteellinen, on hyvin harvinaista. Olisi ollut kohtuutonta, jos tämä olisi keskeytetty siksi, että näyttöä lähdetään täydentämään. Kyse on vanhoista asioista, ja luultavasti sillä ei olisi saavutettu mitään, asianajaja Kari Eriksson kommentoi.

– Molemmille vastaajille on jo aiheutunut kohtuuttomia seurauksia, työpaikat ja asunnot ovat menneet. Tällainen asia pitäisi saada aika nopeasti päätettyä, hän lisäsi.

Kokonaisuudessa on myös syytettynä virkavelvollisuuden rikkomisesta neljä Turun kaupungin entistä tai nykyistä virkamiestä. Käräjäoikeus linjasi, että virkavelvollisuuden rikkominen käsitellään erillisenä tapauksena.