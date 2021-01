Puutteellinen tieto resepteistä kaatoi syytteen Kotisairaala Luotsin rikosvyyhdissä

Käräjäoikeus päätti keskiviikkona, että yksi syytekohta jätetään tutkimatta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jatkettiin keskiviikkona turkulaista Kotisairaala Luotsia koskevaa oikeudenkäyntiä. Syytettynä on ex-omistajapariskunta, jonka toista osapuolta, keski-ikäistä miessairaanhoitaajaa syytetään muun muassa murhasta ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Väitetyt rikokset tapahtuivat vuosina 2009–2015.

Keskiviikkona jatkettiin kirjallisten todisteiden kuulemista. Jo edellisenä päivänä salissa käytiin kiivasta keskustelua naislääkäriä koskevasta syytteestä törkeästä väärennyksestä.

Henkilöstöjohtajana Luotsissa toiminutta lääkäriä syytettiin asiakirjojen väärentämisestä. Syytteen mukaan hän kirjoitti lukuisan määrän lääkereseptejä, joihin joku muu kuin lääkäri olisi myöhemmin kirjannut lääkkeet ja niiden määrät.

Puolustuksen mukaan kyseiset ns. huumereseptit ovat kontrolloituja. Puolustus esitti konkreettisesti kaikki lääkärin allekirjoittamat reseptit kyseiseltä ajanjaksolta ja tivasi syyttäjältä muun muassa tietoa syytteessä mainittujen reseptien värisävystä.

Käräjäoikeus antoi tiistaina määräyksen, että syyttäjä Jooseppi Kiviharjun olisi keskiviikkona eriteltävä, mistä resepteistä tai asiakirjoista syytteessä oli tarkalleen ottaen kyse.

Syyttäjä täydensi keskiviikkoaamuna teonkuvausta koskemaan sekä huumereseptejä että erillisiä tilausasiakirjoja, mutta se ei riittänyt käräjäoikeudelle.

– Haastehakemuksen täytyy olla tarpeeksi yksityiskohtainen. Se on ollut puutteellinen, ja vasta nyt on käynyt ilmi, ettei syyte koske niitä reseptejä, jotka puolustus on esittänyt, käräjäoikeus linjasi.

– Syyttäjä ei ole pystynyt yksilöimään niitä asiakirjoja, joita vastaajan väitetään väärentäneen, ja vastaajan puolustautumismahdollisuudet ovat vaikeutuneet. Vastaajan oikeusturvan toteutuminen edellyttää, että syytekohta jätetään tutkimatta.

Päätökseen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.

Keskiviikkona kuultiin myös henkilötodistelua liittyen syytteeseen törkeästä kiskonnasta. Ex-pariskunnan väitetään käyttäneen hyväksi asemaansa ja saaneen 90-vuotiaan varakkaan asiakaspariskunnan luovuttamaan heille henkilöauton, jonka arvo oli 65 000 euroa. Auto palautettiin myöhemmin.

Käsittelyssä pyrittiin pääasiassa selvittämään, oliko auton luovuttanut nainen sellaisessa tilassa, että hän oli kykenevä tekemään järkeviä päätöksiä.

Oikeudenkäynti jatkuu torstaina molempien vastaajien kuulemisella. Käsittelyn on arvioitu kestävän 12 päivää ja jatkuvan tammikuun loppuun saakka.