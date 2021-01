Turun koronatartunnoissa taas nousua – lääkäri: Todellinen tilanne vasta selviämässä

Turkulaiset ovat hakeutuneet testeihin aiempaa vähemmän.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 41 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on selvästi suurempi kuin aiempina päivinä. Myös muiden kuntien positiivisten testien määrä on kasvussa. Sairaanhoitopiirin alueella on uusia tartuntoja Raisiossa (4), Kaarinassa (3), Aurassa (2), Liedossa (2), Ruskossa (2), Salossa (2), Maskussa (1), Mynämäellä (1), Naantalissa (1) ja Vehmaalla (1).

THL:n ilmoittava ilmaantuvuusluku on nyt 93,1 / 100 000 asukasta, eli se on edelleen laskussa huolimatta viime vuorokauden tartunnoista.

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan todellinen tartuntatilanne on nähtävissä vasta tammikuun puolivälin jälkeen.

– Joulun ja uudenvuoden aikana turkulaiset hakeutuivat selvästi vähemmän testeihin kuin arkipäivisin ennen joulua. Tämä trendi näyttää jatkuvan edelleen. Nyt olisi tärkeä jälleen ryhdistäytyä ja muistaa, että koronatesteihin tulee hakeutua heti, jos oireita ilmenee. Jatkamme epidemian vastaista taistelua vielä pitkään, vaikka rokotukset ovatkin käynnistyneet alkuvuoden aikana, Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Turun kaupungin koronapotilaita hoitavan henkilökunnan koronarokotukset käynnistyivät 4. tammikuuta. Tammikuun aikana rokotetaan Turun kaupungin sekä yksityisen sektorin hoivayksiköiden henkilökuntaa ja asukkaita. Rokotusjärjestys perustuu valtioneuvoston asetukseen.

– Tavoitteena on, että helmikuun alussa pääsemme rokottamaan kotona asuvia iäkkäitä. Rokotukset käynnistyvät yli 80-vuotiaista kotona asuvista, sen jälkeen jatkamme yli 70-vuotiaisiin porrastetusti rokotteen saatavuudesta riippuen. Yli 70-vuotiaita turkulaisia on yli 25 000 eli kyseessä on iso joukko rokotettavia, Peltoniemi muistuttaa.

Kurjenmäkikoti 2:n asumispalveluyksikössä koronavirustilanne on saatu hallintaan. Kaikkiaan koronatartunta todettiin 44 yksikön asukkaalla ja 24 työntekijällä. Neljä asukasta tarvitsi sairaalahoitoa.

Suurin osa koronaa sairastavista on jo toipunut taudista, ja monella asukkaalla taudinkuva oli melko lievä.

– Olemme päässeet jo pahimman yli. Tilanne on ollut kriittinen, mutta olemme selvinneet tilanteesta kovalla työllä, vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtaja Sari Ahonen summaa tilannetta.

– Kiitän myös omaisia ymmärtävästä suhtautumisesta varotoimiin ja vierailukieltoihin. Henkilöstömme on saanut heiltä runsaasti tsemppausviestejä.