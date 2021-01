Turku valittiin yli 2 000 ehdotuksen joukosta New York Timesin listalle – ”Rakastuin ensimmäisenä päivänä”

Turku on yksi paikoista, joka kannattaa pitää mielessä, kun matkustaminen taas mahdollistuu.

Dakar, Marrakesh, Aruba, Kaohsiung... ja Turku. Mikäli maineikasta New York Timesia on uskominen, tänä vuonna kannattaa – sitten, kun se jälleen on mahdollista – matkustaa Varsinais-Suomeen.

Turku nimittäin selvisi ainoana suomalaisena kohteena New York Timesin ”52 paikkaa, jota rakastaa vuonna 2021” -listalle.

Lista koottiin lehden pyytämistä lukijoiden ehdotuksista, joita tuli yhteensä yli 2 000.

Jokaisen listalle valitun kohteen kohdalla on yhden henkilön antama perustelu valinnalleen. Turku sai pontevat perustelut yhdysvaltalaiselta Avanti Chajedilta, joka tuli Turkuun alun perin tekemään maisterintutkintoa.

– Tulin Turkuun 2016 stipendin turvin ja rakastuin kaupunkiin ensimmäisenä päivänä. Kävelin Aurajokea pitkin, oli aurinkoista, eivätkä koulut olleet alkaneet, joten joka puolella joenvarren nurmialueilla oli ihmisiä. Muistan ajatelleeni, että haluan asua täällä ikuisesti.

Aurajoki joulukuisessa hämyssä.­

Chajed kehuu myös luonnon läheisyyttä.

– Sinne on helppo mennä; korkeita puita on joka puolella. Näyttää, kuin maa ja taivas melkein koskettaisivat toisiaan. Pyöräillessäni menen aina joen äärelle. Muutin takaisin Turkuun elokuussa aviomieheni luokse. Pandemian vuoksi emme ole juurikaan olleet keskustassa, ja tuntuu, etten olisi palannut kokonaan, kun en ole nähnyt jokea.

Turun lisäksi NYT:n listalle pääsi vain kaksi muuta pohjoismaista paikkaa, Laugavegurin vaellusreitti Islannissa ja Svalbardin saaristo Norjassa.