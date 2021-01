Koko sairaanhoitopiirissä todettiin 49 uutta tapausta.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 38 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä sairaanhoitopiirin alueella todettiin 49 uutta tapausta. Turun lisäksi tartuntoja löytyi Naantalista (2), Paraisilta (2), Raisiosta (2), Salosta (2), Kaarinasta (1), Mynämäeltä (1) ja Vehmaalta (1).

Määrä on selvästi suurempi kuin edellisenä päivänä, jolloin tartuntoja oli yhteensä kuusi. Se selittyy sillä, että edellinen testauspäivä oli loppiainen, jolloin testejä tehtiin normaalia vähemmän.

Ilmaantuvuusluku putosi alle 100:n ensimmäisen kerran sitten joulukuun alun. Se on nyt 98,3 tapausta / 100 000 asukasta.

Laskevasta trendistä huolimatta Varsinais-Suomi on edelleen taudin leviämisvaiheessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkoi eilen 10 hengen kokoontumisrajoitusta 10. helmikuuta saakka. Myös muut aiemmat koronasuositukset ja rajoitukset, esimerkiksi liikuntatiloja koskien, ovat voimassa.

Turun Sanomat uutisoi perjantaina koronaviruksen levinneen alueella uudenvuodenjuhlissa tapahtuneiden tartuntojen vuoksi.

– Meillä on tiedossa juhlia, joista on tullut tartuntoja. Juhlissa on ollut yli kymmenen henkilöä, mutta kyse ei kuitenkaan ole mistään massajuhlista, Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kommentoi TS:lle.