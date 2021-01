Ilmaantuvuusluku on jälleen laskenut sairaanhoitopiirissä, mutta on yhä Suomen toiseksi korkein.

Turussa on todettu viimeisen vuorokauden aikana kolme koronatartuntaa. Koko sairaanhoitopiirissä on todettu uusia tartuntoja kuusi. Tartunnoista kolme on havaittu Ruskolla.

Keskiviikkona ilmoitetut lukemat olivat selvästi suuremmat. Tuolloin Turussa oli 48 uutta koronatapausta ja sairaanhoitopiirin muissa kunnissa yhteensä 15.

Torstaina ilmoitettuun positiivisten testien vähäiseen määrään vaikuttaa todennäköisesti ainakin se, että keskiviikko oli pyhäpäivä ja testejä tehtiin vähemmän.

Myös THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on laskenut. Se on nyt 103,2 tapausta / 100 000 asukasta. Lukema on kuitenkin edelleen toiseksi suurin Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (107,1) jälkeen.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä ilmoitti tiistaina jatkavansa voimassa olevia suosituksia 24.1. asti. Turun kaupunki tiedotti torstaina erikseen liikuntapaikkojen suositusten jatkamisesta.

Suositukset ja rajoitukset jatkuvat Turun kaupungin liikuntapaikoilla niin ikään sunnuntaihin 24.1. asti.

Uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja muut sisäliikuntatilat on suljettu yleisöltä. Yleisövuoroja ei järjestetä jäähalleissa ja jalkapallohallissa. Lasten ja nuorten seuravuorot jatkuvat, samoin aikuisten huippu-urheiluun varatut vuorot.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna, ja niillä voi harjoitella omatoimisesti. Turun kaupunki on aloittanut luonnonjääkenttien jäädytyksen, ja ensimmäiset luistelukentistä pyritään saamaan luistelukuntoon maanantaiksi 11.1. Pukukopit eivät ole käytössä toistaiseksi. Luistelemaan pääsee jo Parkin kentällä ja Kupittaan luistelumadolla.

Impivaarassa lumetustyöt ovat käynnissä, ja tykkilumilatujen tekoon päästään, kun lunta saadaan tehtyä riittävästi.

Liikuntapalveluiden järjestämä ohjattu toiminta lapsille ja nuorille käynnistyy maanantaina 11.1. Aikuisten ohjattu toiminta alkaa 1.2.