Lähes kaikkia Varsinais-Suomen koronarajoituksia jatketaan 24. tammikuuta saakka.

Asiasta päätti alueen koronakoordinaatioryhmä.

Ainoastaan perusopetuksessa kaikki oppilaat voivat palata kokonaan lähiopetukseen, sillä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suositellaan jatkavan hybridiopetuksessa. Korkeakoulut jatkavat etänä.

Työryhmä myös laajensi maskisuositustaan.

– Maskin käyttöä suositellaan mahdollisuuksien mukaan harkitsemaan myös alakouluihin erityisesti hankalilla epidemia-alueilla. Kunnilla on luonnollisesti harkintavara näiden suositusten suhteen, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä tiedotteessa.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan epidemiatilanne Varsinais-Suomessa on parantunut, mutta kehitystä on vaikea ennakoida. Koronan ilmaantuvuus kahden viikon ajalta sataatuhatta ihmistä kohden oli maanantaina 96, kun vielä joulun jälkeen se oli 142.

Varsinais-Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 47 uutta koronatartuntaa, joka on enemmän kuin viime päivinä. Tartunnoista 28 on Turussa ja muut Salossa (8), Liedossa (3), Paraisilla (2), Uudessakaupungissa (2), Kaarinassa (1), Naantalissa (1), Paimiossa (1) ja Raisiossa (1).

Myös THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on noussut hieman viime päivistä mutta on silti selkeästi alempana kuin ennen joulua. Lukema on nyt 105,9 tapausta /100 000 asukasta.

– Luvut ovat olleet laskusuunnassa. Toivomme tietenkin, että se olisi jatkuva trendi. Erilaisia epävarmuustekijöitä on kuitenkin niin paljon, että suosituksia ei ole varaa höllentää, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala arvioi.

Maakunta on edelleen leviämisvaiheessa.

