Turussa 18 uutta tartuntaa – alueen koronatilanne ei enää Suomen pahin

Ilmaantuvuusluku on laskenut alle Uudenmaan lukeman.

Varsinais-Suomessa on todettu vuorokauden aikana 24 uutta koronavirustartuntaa. Näistä 18 on todettu Turussa.

Muut alueen tuoreet tartunnat ovat Mynämäellä (3), Kaarinassa (1), Liedossa (1) ja Raisiossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on jälleen laskenut ja on nyt 106,3 tapausta / 100 000 asukasta.

Varsinais-Suomen tilanne on ollut pahin koko Suomessa, mutta nyt alueen ilmaantuvuusluku on laskenut alle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lukeman, joka on 111,5.

Turussa on kuitenkin edelleen Suomen suurista kaupungeista määrällisesti toiseksi eniten tartuntoja. Edellä on vain Helsinki, jossa todettiin 53 uutta tapausta. Saman kokoluokan kaupungeissa on selvästi vähemmän uusia tapauksia, Tampereella kolme, Vantaalla seitsemän ja Oulussa yhdeksän.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 5. tammikuuta, jolloin se arvioi epidemiatilanteen edellyttämiä suosituksia koskien opetusta kouluissa.