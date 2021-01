Koronavuosi näkyy vahvasti Vuoden turkulainen -äänestyksessä – mukana myös viihdemaailmasta tuttuja kasvoja

Äänestysaikaa on 22. tammikuuta asti.

Ensimmäisen kerran jo vuonna 1985 järjestetty Vuoden turkulainen -äänestys on jälleen alkanut.

Suosikkiaan voi äänestää 4.–22. tammikuuta. Voittaja julkistetaan 28. tammikuuta Turun kaupungintalolla. Palkintona Vuoden turkulainen saa kakoliitista valmistetun patsaan sekä kunniakirjan.

Ehdokkaina on tänä vuonna yhdeksän tunnettua turkulaista, mutta äänestää voi myös ehdokaslistan ulkopuolelta.

Koronavuosi näkyy äänestyksessä vahvasti, sillä ehdokkaina ovat Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi, Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ja 30 vuotta vapaaehtoistyötä Suomen Punaisessa Ristissä tehnyt Mika Vilpo, joka on muun muassa organisoinut SPR:n korona-ajan avustustyötä Turun kaupungin kanssa.

Ehdokaslista kokonaisuudessaan: Laulaja Ressu Redford (ylh. vas.), drag-artisti Marko Vainio, ravintoloitsijat Marina Björkheim-Jokinen ja Turo Jokinen, jalkapalloilija Mika Ääritalo sekä alarivillä lääkäri Jutta Peltoniemi, tietoliikenneinsinööri Mika Vilpo, professori Benita Heiskanen, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sekä laulaja Lauri Tähkä.­

Ehdokaslistalle on päässyt myös viihdemaailman konkareita. Viisi vuosikymmentä laulajanuraa tehnyt Ressu Redford oli kuluneena syksynä mukana Vain elämää -ohjelmassa. Menestyksekkään soolouransa lisäksi Redford tunnetaan Bogart Co. ja Sound of R.E.L.S. -yhtyeiden keulakuvana.

Yhtä tunnettu on laulaja Lauri Tähkä, jonka kappale Palavaa vettä oli radioiden soitetuin vuonna 2019. Tähkä sävelsi koronakevään tsemppibiisin Uuden edessä, jonka tuotto ohjattiin SPR:n kautta koronaepidemiasta kärsineiden auttamiseen Suomessa.

Viihdemaailmasta on tuttu myös Marko Vainio eli Miss Divet, joka viettää 15-vuotistaiteilijajuhlaansa. Yli 2 500 esitystä urallaan tehnyt Vainio nimettiin hiljattain Turun vuoden 2020 yksinyrittäjäksi.

Urheilupuolta listalla edustaa TPS-ikoni Mika Ääritalo, joka jätti jalkapalloviheriöt viime kauden päätteeksi. Hyökkääjällä on takanaan yli 300 ottelua Veikkausliigassa, joista valtaosa mustavalkoisessa paidassa.

Edellä mainittujen lisäksi listalle ovat päässeet Turun yliopiston John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen, joka on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan painottuvaan tutkimukseen ja opetukseen sekä Marina Björkheim-Jokinen ja Turo Jokinen, joiden ravintola Ruissalon maininki sai runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä Netflixin Unelmien näköalaravintolat -sarjan myötä.

Viime vuonna Vuoden turkulaiseksi 2019 valittiin bloggaaja Laura Satamo.

Suosikkiaan Vuoden turkulaiseksi voi äänestää täällä.