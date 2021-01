Sini, 29, sai hirvittävän päänsäryn kesken salitreenin – heräsi seuraavana päivänä ilman puhe- ja kävelykykyä: ”Päätin tehdä kaikkeni”

Sini Koponen sai aivoverenvuodon alle kolmekymppisenä traagisin seurauksin. Yhdeksän kuukautta myöhemmin hän ohjasi taas ryhmäliikuntaa.

Haastattelupäivän aamuna turkulainen Sini Koponen, 30, on käynyt ottamassa tatuoinnin. Paikan hän valitsi jo yhdeksän kuukautta aiemmin. Muutama sentti kuvan yläpuolella nivusessa on pieni punainen jälki, johon ei välttämättä kiinnittäisi mitään huomiota ellei tietäisi, että se pieni jälki pelasti Sinin hengen.

Viides helmikuuta Sini oli tehnyt ihan tavallisen työpäivän, käynyt kampaajalla ja mennyt sen jälkeen salille. Hän piti taukoa sarjojen välissä, kun yhtäkkiä iski kova päänsärky.

– Kipu oli ainoastaan oikean silmän takana. Naksauttelin vähän niskoja, jos se vaikka menisi ohi. Ei mennyt, ja menin hetkeksi makaamaan matolle. En pystynyt pitämään silmiä auki, kun valot häikäisivät niin pahasti.

Sini sai päivystysajan yksityiseltä lääkäriasemalta vartin päähän. Hänet tutkinut lääkäri antoi migreenidiagnoosin ja reseptin kipulääkkeisiin.

– Kävin hakemassa lääkkeet viereisestä apteekista ja otin ne saman tien. Takaraivoon siirtynyt kipu alkoi olla niin hirveä. Oksensin apteekissa kolme kertaa lattialle enkä päässyt edes istumaan. En silloinkaan vielä tajunnut, että jotain on pahasti vialla.

Sini vietiin pyörätuolilla takaisin lääkärikeskukseen, jossa edelleen epäiltiin migreeniä. Kahden tunnin päästä hänelle soitettiin vihdoin ambulanssi.

– En siinä vaiheessa kuullut mitään toisella korvalla enkä pystynyt edes kertomaan henkilötietojani Tyksissä.

Hänen viimeinen muistikuvansa on magneetissa. Hän muistaa sanoneensa, että tehkää mitä haluatte, kunhan otatte tämän kivun pois.

Sini ei ymmärtänyt sairaalassa, kuinka vakava hänen tilansa oli. Hän halusi vain päästä eroon kivusta.­

Seuraavana aamuna Sini heräsi teho-osastolta. Vuoteen vieressä olivat isä ja isosisko. Kipu oli poissa, mutta niin olivat myös puhe- ja kävelykyky.

Sini oli saanut aivoverenvuodon, ja vuoto oli peittänyt koko takaraivon. Se oli painanut tasapainokeskusta sekä puheeseen vaikuttavaa hermoa. Aluksi hän ei pystynyt seisomaan kaatumatta. Hän näki kaksoiskuvia eikä pystynyt tarkentamaan katsettaan. Television katsominen tai kirjojen lukeminen ei onnistunut pariin kuukauteen.

– Takaraivo jouduttiin avaamaan, koska vuoto oli niin suuri. Suonen liimaukset tehtiin kuitenkin nivusen kautta. Sieltä mentiin johdon kanssa valtimoa pitkin aivoihin. Sinne ruiskutettiin liimaa, jolla vahvistettiin suonen seinämät.

Muutos oli raju nuorelle naiselle, joka oli ollut elämänsä parhaassa kunnossa. Hän treenasi salilla useita kertoja viikossa ja toimi päätyönsä ohella ryhmäliikuntaohjaajana.

– Liikunta oli ainoa harrastukseni. Se oli ainoa asia, jossa olin hyvä. En osannut mitään muuta. Minulle oli silloin ihan sama, näkisinkö enää kunnolla, kunhan pystyisin liikkumaan.

Sinin koko takaraivo jouduttiin avaamaan, koska vuoto oli niin suuri.­

Sini oli kaksi viikkoa sairaalassa, joista ensimmäisen hän liikkui pyörätuolilla ja toisen rollaattorilla. Hän kokeili fysioterapeutin kanssa portaita ja meni lopulta kiipeämään niitä yksinkin ilman lupaa. Oltuaan viikon kotona hän pääsi kuntoutukseen ja opetteli käyttämään kävelysauvoja.

– Muistan, kun minulla oli kuntoutuksessa päällä samat treenivaatteet, joilla olin ollut aiemmin salilla. Istuin sängyllä ja itkin, että näkevätköhän nämä vaatteet enää koskaan salia tai bodycombatia. Olin niin huonossa kunnossa ja epätoivoinen. Päätin, että teen kaikkeni, että pääsen vielä joskus takaisin, Sini kertoo.

Maaliskuun lopussa hän uskalsi lähteä ensimmäisen kerran yksin lenkille ilman apuvälineitä. Hän oli saanut avuksi silmälasit, joiden avulla hän pystyi tarkentamaan katseensa. Hän kävi alusta asti puheterapeutilla ja harjoitteli kotona: luki ääneen tekstejä ja laulunsanoja.

Ne, jotka eivät tunne Siniä, eivät huomaa hänen puheessaan mitään poikkeavaa. Tietyt äänteen ovat kuitenkin edelleen hankalia.­

Toukokuun lopussa Sini meni ensimmäistä kertaa kuntosalille. Hän istui tyhjässä ryhmäliikuntasalissa kuuntelemassa combat-tunnin kappaleita.

– Itkin siellä yksin. Ajattelin sillä hetkellä, että piru vie, minä tulen täältä. Olen jo puolimatkassa, kun olen tässä.

Elokuussa kuitenkin tapahtui toinen vastoinkäyminen. Suonen liimausta piti vahvistaa, joten Sini piti operoida uudelleen.

– Liimaa meni valtimoon, jonne sitä ei olisi pitänyt mennä. Se huomattiin heti, mutta se pieni hetki, kun liima teki tukoksen, aiheutti aivoinfarktin. Tiesin, että operaatiossa oli tuo riski.

Kuntoutuminen ei ottanut onneksi paljon takapakkia. Väsyneenä Sinin puhe puuroutuu ja silmien toiminta heikentyy.

Syyskuun lopussa Sini palasi töihin hotellin vastaanottoon. Marraskuussa, kun aivoverenvuodosta oli kulunut tasan yhdeksän kuukautta, hän saavutti toisen, henkisesti vielä suuremman etapin.

– Ohjasin bodycombat-tunnin, jonka alussa pidin puheen. Siellä oli tosi paljon asiakkaita, jotka olivat olleet aina tunneillani. Halusin kertoa heille, miksi en ollut ollut ohjaamassa. Itkin koko puheen ajan.

Ensimmäisen bodycombat-tunnin ohjaaminen oli Sinille tunteikas hetki.­

Tunti meni täydellisesti. Sini ei menettänyt tasapainoaan kertaakaan, muisti kaikki liikkeet ja pystyi puhumaan hengästyksestä huolimatta.

– Kun venyttelybiisi Rise up alkoi soida, menin polvilleni ja aloin taas itkeä. Se oli niin ihana hetki.

Kaikesta huolimatta Sini kokee olevansa onnekas.

– Verisuonten epämuodostuma on synnynnäinen, ja tämä olisi voinut tapahtua milloin tahansa. Lääketiede on kehittynyt niin paljon, että jos tämä olisi tapahtunut 10 vuotta sitten, olisin ehkä kuollut. Tai jos asuisin muualla kuin Suomessa, jossa minua hoidettiin kokonaisvaltaisesti muun muassa silmälääkärillä ja fysioterapiassa. Oli minuuteista kiinni, että selvisin, ja on ihme, että olen näin hyvässä kunnossa.

Sinillä on edelleen haasteita oikean käden hienomotoriikan kanssa, ja kirjaimet eivät meinaa pysyä samalla rivillä.

– Omaan silmään se on rumaa, mutta on minun käsialani silti parempi kuin yhdenkään miehen, hän nauraa.

Englanninkielen lausuminen tuottaa vielä hankaluuksia. Siksi hän ei vielä laula samalla lailla kuin ennen onnettomuutta. Sini yrittää kuitenkin olla armollisempi itseään kohtaan.

– Olin Ylläksellä marraskuussa ja pystyin lumilautailemaan. Olin siitä hetken ylpeä, mutta sitten kuulin rinneravintolassa radiosta kappaleen ja aloin itkeä, koska en pysty vielä laulamaan. On hyvä, että kaverit muistuttavat, kuinka paljon olen päässyt eteenpäin. Mutta jos olisin missään vaiheessa tyytynyt tilanteeseen, en olisi tässä, hän miettii.

Sini ei ole missään vaiheessa googlettanut aivoverenvuotoa.

– En halunnut lukea mitään traagisia tarinoita, jotka masentaisivat entisestään. Minä kirjoitan omaa tarinaani.

– Läheiset ovat googlettaneet, ja siellä on vain kauhutarinoita halvaantumisista ja kuolemista. Haluan, että jos jonkun läheiselle koskaan käy tämä, he näkevät, että on olemassa hyväkin tarina ja että tästä voi selvitä, hän sanoo.

Simba-pehmolelu kulki mukana koko kuntoutuksen ajan. Sinistä itsestään ei ole kuvia, koska hän ei halunnut nähdä itseään niin huonossa kunnossa.­

Sini piirsi tatuoinnin jo maaliskuussa. Oikeassa yläkulmassa näkyy jälki haavasta, jonka kautta lääkäri meni operoimaan aivoja.­

Sinin tuoreessa tatuoinnissa on leijonanpentu Simba. Se on hänen lempinimensä ja pehmolelu, jonka ystävä oi sairaalaan. Sinin kuntoutuksen aikana saamassa kortissa oli teksti Impossible, joka oli leikattu kahtia. Siitä tuli I’m possible, joka lukee myös Sinin tatuoinnissa.

– En pystynyt maaliskuussa kunnolla piirtämään, mutta piirsin silti itse tämän kuvan. Päätin jo silloin, että jos selviän tästä, otan tatuoinnin. Se oli 30-vuotislahja työkavereilta.

Vaikka Sini joutuu edelleen tekemään päivittäin töitä kuntoutumisensa eteen, tulevaisuus näyttää valoisalta. Siitä hän antaa itselleen taputuksen olkapäälle.

– Kukaan lääkäri tai läheinen ei voi tehdä kuntoutumista toisen puolesta, vaan se on tehtävä itse. Ja se vaatii järkyttävän määrän työtä.

– Olen sitä mieltä, että vaikka on saanut kaktuksen, ei sen päälle tarvitse istua.