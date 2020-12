Kaikki kolme alle 18-vuotiasta nuorta tunnustivat kuuluisteluissa poliisille sytyttäneensä tulipalon.

Lounais-Suomen poliisilla oli yllättävän kiireistä joulun aikaan, mutta työpaineesta huolimatta poliisi sai merkittäviä tuloksia.

– Naantalin Muumimaailman näyttämön tulipalo on selvitetty, komisario Kirsi Koskinen Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo.

Naantalissa Muumimaailmassa oli sytytetty palamaan ulkoilmateatterin lavalle kerätty palokuorma. Muumimaailmaan johtavalla sillalla kulkevat sivulliset olivat havainneet palon merkkejä teatterin lavalla sekä paikalta poistuvia henkilöitä.

Vahingot jäivät suhteellisen pieniksi tulipalosta ilmoittaneen ulkopuolisen henkilön ripeän toiminnan ansiosta. Poliisi tutki aluksi tapausta tuhotyönä, mutta rikosnimike voi vielä muuttua.

– Poliisi on kuullut paikkakuntalaisia, asiaan liittyviä nuoria ja he ovat tunnustaneet teon. Kaikki kolme nuorta ovat alle 18-vuotiaita. Vaikka jutun tutkinta on vielä kesken, se on nyt selvitetty, Koskinen sanoo.

Poliisi kiittää saamistaan lukuisista vihjeistä, jotka auttoivat asian selvittämisessä.

Huumeita liikkeellä

Joulun aikana Lounais-Suomen poliisi törmäsi kahden tehtävän yhteydessä LSD -huumeeseen, Pöytyällä ja Liedossa.

– Aine on erittäin voimakas huumausaine, joka vaikuttaa mielen toimintaan ja aistikokemuksiin. LSD on useimmiten imeytetty johonkin toiseen aineeseen kuten paperiin tai sokeripaloihin.

Poliisi varoittaa etenkin nuoria LSD:stä, sillä erityisesti onnettomuusriski kasvaa käytettäessä tätä erittäin vaarallista huumetta ja myös myrkytyksen vaara on huomattava.