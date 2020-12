Tässä huoneessa pistetään yhdet Suomen ensimmäisistä koronarokotteista – järjestelyt poikkeavat influenssarokottamisesta

Tyksissä valmistellaan tiloja, joissa henkilökunta rokotetaan koronaa vastaan.

Aula on tyhjä. Salissakin pidettiin vielä perjantaina väitöstilaisuus. Mutta pian, alustavasti 28.12. täällä aloitetaan toivottavasti viimeinen sinnikäs taistelu koronavirusta vastaan.

Turun yliopistollisen keskussairaalan Johan Haartman -salissa annetaan koronarokote sairaalan henkilökunnalle heti, kun ensimmäiset rokotteet saadaan Turkuun. Vaikka paikalla ei ole vielä mitään, mikä viittaisi tuleviin tärkeisiin tapahtumiin, suunnitelmat ovat jo pitkällä.

– Sali on keskeisellä paikalla T-sairaalassa. Tähän on helppo tulla niistä yksiköistä, jotka rokotetaan ensin, sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas perustelee paikan valintaa.

Tässä jonotetaan toivottavasti jo pian rokotushuoneeseen.­

Toiselle puolen aulaa on tulossa sohvia, joilla voi istua hetken rokotuksen jälkeen.­

– Salin yläosaa käytetään niin, että tähän erotetaan sermeillä kaksi tai kolme rokotuspistettä. Tänne hankitaan tarvittavat pöydät ja tuolit. Lisäksi tehdään kirjaamismahdollisuus, että rokotettujen tiedot saadaan työterveyshuollon järjestelmästä suoraan rokoterekisteriin.

Tähän rakennetaan sermeillä rokotuspisteitä.­

Paikka on valittu senkin vuoksi, että siinä on kaksi ovea. Toisella puolen aulaa jonotetaan turvavälein, ja toisella puolella ovat ne, jotka ovat jo rokotteen saaneet.

– Tuonne siirretään lepopaikkoja ja sohvia, joissa voi istuskella ja odotella hetken aikaa, tuleeko ikävää reaktiota. Vielähän me emme tarkkaan tiedä, millainen rokote on, mutta noin 10–15 minuuttia pitää odotella rokotuksen jälkeen, aivan kuten muissakin rokotuksissa.

– Tarkoitus on järjestää tänne aulaemäntä, joka valvoo tilannetta.

Tyksissä on jo luotu ajanvarausjärjestelmä, joka käynnistetään, kun rokotteiden saapumisen aikataulu selviää. Käytännössä asiassa edetään niin, että eri ryhmille ilmoitetaan, milloin heidät voidaan rokottaa, ja työntekijät varaavat itse rokotusajan.

– Aikataulu riippuu siitä, paljonko saamme rokotteita. Ensin rokotamme ne, jotka hoitavat koronapotilaita. Meillähän ei ole myöskään varmaa tietoa, kuinka moni haluaa sen ottaa. Toivottavasti mahdollisimman moni. Käsitys on, että halukkaita riittää, Lehtikangas sanoo.

Henkilökunnan rokotukset annetaan T-sairaalassa. Kansalaisten rokotuspisteitä ei ole vielä päätetty.­

Haastavaksi ajanvarausjärjestelmän käytön tekee se, että jokaiselle täytyy järjestää kerralla kaksi aikaa, sillä rokotteita annetaan kaksi.

– Tämänhetkisten tietojen mukaan ne annetaan 21 päivän välein, Lehtikunnas sanoo.

Työntekijöitä on Tyksissä noin 7 000. Se tarkoittaa 14 000:tta rokotetta. Jos arkipäivisin pystyttäisiin rokottamaan 200 ihmistä, se tarkoittaisi, että rokotukset jatkuisivat huhtikuulle. Lisäksi osa ensi vaiheessa saatavista rokotteista varataan kuntien terveydenhuollon ja hoivapalveluiden henkilöstölle, vanhuksille ja riskiryhmille kansallisten linjausten mukaisesti.

Koronarokottaminen myös sitoo enemmän henkilökuntaa kuin esimerkiksi influenssarokottaminen.

– Jotta tilanne etenisi sujuvasti, siihen tarvitaan mittavasti enemmän henkilökuntaa. Yhtä rokotuspistettä kohti on vähintään kolme ihmistä. Yksi voi ottaa vastaan, yksi valmistelee rokotteen sekä rokottaa ja kolmas kirjaa. Plus kaikki ne ihmiset, jotka ottavat osaa rokotteen käyttökuntoon saattamiseen. Tässä tehdään moniammatillista yhteistyötä, Lehtikunnas sanoo.

Lehtikunnas kuvailee rokotusten alkamista isoksi mutta odotetuksi ponnistukseksi.­

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen on isompi prosessi kuin influenssarokotteen, ja siksikin rokottaminen halutaan tehdä keskitetysti.

Sen sijaan itse rokotustilanteessa ei ole mitään tavallisesta rokottamisesta poikkeavaa.

– Se annetaan ihan samalla lailla käsivarteen. Kysymme, kumpikätinen henkilö on, ja rokote pistetään siihen toiseen. Rokotuksessa menee noin puoli minuuttia. Se on nopeasti ohi.

Tällä hetkellä Tyksissä valmistaudutaan, vaikka ei ihan tarkkaan vielä tiedetä mihin.

– Iso ponnistus tämä on, mutta uskon, että rokotetta odotetaan tosi paljon ja työntekijät tulevat ottamaan sen mielellään, Lehtikunnas sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että poikkeustilanne ei ole ohi vielä pitkään aikaan rokotteesta huolimatta.

– Maskeistahan me emme pääse vielä eroon, ja on tärkeä jatkaa suojautumista ja etäisyyden pitämistä, kunnes tarpeeksi suuri joukko on saanut rokotteen. Turnauskestävyyttä tämä vaatii.