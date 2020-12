Koko sairaanhoitopiirin alueella todettiin vuorokauden aikana 21 tartuntaa.

Turussa on todettu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 15 uutta koronavirustartuntaa. Viikonlopun (perjantai–sunnuntai) aikana tartuntoja todettiin 75.

Maanantaina ilmoitettu tartuntamäärä on ollut joka viikko selvästi muita viikonpäiviä pienempi, sillä viikonloppuna testejä tehdään noin puolet arkipäivien määristä.

Turun lisäksi tartuntoja on todettu Varsinais-Suomessa vuorokauden aikana Kaarinassa (3), Mynämäellä (2) ja Salossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 180,4, mikä on pahin Suomessa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa 41 ihmistä, joista viisi tehohoidossa.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina keskustelemaan alueen koronatilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä.

Yle uutisoi maanantaina, että Turun kaupungin vanhuspalveluyksikkö Kurjenmäkikoti 2 asukkaista 34:llä on tähän mennessä todettu koronavirustartunta. Lisäksi henkilökunnasta 18 on sairastunut. Kaksi asukasta on tarvinnut sairaalahoitoa. Yksikössä on yhteensä 80 asukasta.