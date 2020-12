Turun koronatilanne jatkuu hälyttävänä – penkkarit siirretään toukokuulle

Turun kaupunki tiedotti koulujen kevätlukukaudesta.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 34 uutta koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen muut tuoreet tartunnat ovat Kaarinassa (5), Liedossa (3), Loimaalla (3), Naantalissa (3), Raisiossa (3), Salossa (2), Paimiossa (1) ja Paraisilla (1).

Ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiirissä jälleen noussut, ja se on nyt 166 tapausta / 100 000 asukasta. Tilanne on toiseksi huonoin Suomessa Uudenmaan sairaanhoitopiirin jälkeen.

Turku on pahimmassa tilanteessa Suomen suurimmista kaupungeista. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 285, kun se jää esimerkiksi Vantaalla ja Helsingissä alle 250:n.

Turun tartuntamäärä on silti pienempi kuin mitä se on ollut puoleentoista viikkoon, lukuun ottamatta maanantaina ilmoitettuja lukemia, jotka ovat viikonlopun pienemmän testimäärän takia muita päiviä pienempiä.

Lukukausi aloitetaan lähiopetuksessa

Turun kaupunki tiedotti torstaina koulujen ja oppilaitosten kevätlukukaudesta.

Turun peruskoulujen kevätlukukausi alkaa torstaina 7. tammikuuta. Peruskoulut aloittavat kevätlukukauden lähiopetuksessa, mutta tarvittaessa siirrytään etäopetukseen. Kevätlukukaudella noudatetaan samaa toimintamallia, joka on ollut käytössä syyslukukaudella.

Lukiot aloittavat kevätlukukauden torstaina 7. tammikuuta hybridimallissa. Hybridimallissa abiturientit ovat pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Muiden ryhmien vuorottelu ratkaistaan lukiokohtaisesti.

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin kevätlukukausi alkaa 1. helmikuuta, ja kevätlukukautta voidaan jatkaa toukokuun loppuun asti.

Turun ammatti-instituutin kevään toimintakausi alkaa hybridimallissa maanantaina 4. tammikuuta. Koulutusalat ovat tehneet alakohtaiset suunnitelmat kevään opetuksesta. Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu suunnitellusti.

Helmikuun abiturienttien penkkaripäivää ei voida järjestää vaikean koronatilanteen vuoksi. Kevään vanhojentanssit siirretään pidettäväksi keskiviikkona 12. toukokuuta, jolloin koronatilanne on oletettavasti nykyistä parempi.