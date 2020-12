Tuliterässä hallissa pysäköinti on ilmaista jouluaattoon saakka.

Yli kahden vuoden ajan rakennettu ja paljon kyseenalaistakin julkisuutta saanut Turun Toriparkki on nyt avattu.

Toriparkki on 620 parkkipaikkaa käsittävä pysäköintihalli, joka sijoittuu Turun Kauppatorin alle.

Kaupunginjohtaja Minna Arve leikkasi nauhan keskiviikkoaamuna, minkä jälkeen pysäköintihalliin ajoi ensimmäinen auto. Toriparkki avautui yleisölle samana aamuna.

Pysäköintihalliin parkkeeraaminen on kaikille ilmaista jouluaattoon asti. Toriparkki on auki 10–22, ja ensi vuoden puolella pysäköintimahdollisuus on ympäri vuorokauden.

Vallitsevan koronatilanteen takia varsinaisia avajaisia ei järjestetty. Osa avajaisiin aikaisemmin varatuista varoista käytettiin lahjoittamalla kaikille Turun ekaluokkalaisille heijastinliivit lisäämään turvallisuutta pimeään talviaikaan.

Turun kaupungin osuus pysäköintilaitoksen kustannuksista on noin 30 miljoonaa euroa.

Painumisvaarasta bussiruuhkiin

Toriparkkia alettiin suunnitella 1990-luvun puolivälissä, mutta hanke otettiin kunnolla käsittelyyn paikallisesti 2008. Kaikki eivät olleet pysäköintihallin puolella, ja sitä vastustava kansanliike vaati asiasta kunnallista kansanäänestystä tuloksetta. Kaavamuutos kumottiin kertaalleen hallinto-oikeudessa lainvastaisena, ja seuraavastakin kaavamuutoksesta tehtiin kahdeksan valitusta hallinto-oikeuteen.

Suunnitelma hyväksyttiin 2016, ja rakentaminen saatiin käyntiin lokakuussa 2018. Vielä huhtikuussa 2018 hankkeen rahoitus oli epäselvä. Kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtiin niin ikään valituksia hallinto-oikeuteen, mutta ne eivät johtaneet mihinkään.

Toriparkin rakennustyömaa teki käytännössä jättimäisen montun keskelle Turun keskustaa. Rakennushankkeesta kärsivät erityisesti ympäristön yrittäjät.

Hallin rakentaminen jouduttiin keskeyttämään hetkeksi painumisvaaran vuoksi. Läheisten rakennusten seinissä havaittiin repeämiä, joiden epäiltiin olevan seurausta rakennustyömaasta.

Turun joukkoliikenteen käyttömäärät laskivat, kun bussit siirtyivät Kauppatorilta keskustan muille kaduille. Bussien uusien reittien on kritisoitu aiheuttavan ruuhkaa erityisesti Linnankadulla.

Kolme kulkua katutasoon

Toriparkista otetaan aluksi käyttöön pysäköintitasot sekä kauppatorille johtavat, osana tulevia paviljonkirakennuksia olevat kolme porrashuonetta. Näistä on kulku Aurakadulle sekä Eerikinkadun ja Kauppiaskadun risteysalueelle ja väliaikaiselle torille.

Ensi vuoden aikana valmistuvat Torin pinnalle porrashuoneita ympäröivät paviljonkirakennukset, pääosa torin pinnasta sekä muun muassa wc-tilat sekä yhteydet lähikortteleihin.

Kyseessä on nollaenergiaparkki, mikä tarkoittaa, että Toriparkki tuottaa itse vähintään sen energiamäärän, jonka se käyttää. Parkkihallin lämmityksessä käytetään muun muassa kauppatorin pinnasta kerättyä ja Toriparkin alle varastoitua aurinkolämpöä.

Turun kaupunki järjesti kauppatorin uudesta ilmeestä suunnittelukilpailun viime keväänä. Kilpailun voitti työ nimeltä Saariston sydän, joka oli sekä raadin että kaupunkilaisten suosikki. Suunnitelmassa kauppatorille tehtäisiin muun muassa talvinen luistelukenttä. Kauppatori valmistuu vuoden 2021 aikana.