Suomen pisimmässä riippusillassa merkittäviä vaurioita – uusi valmis vasta 5 vuoden päästä: ”Tilanne on jo vakava”

Saaristotien Kirjalansalmen sillalle joudutaan tekemään useita liikennettä hidastavia rajoitteita.

Saariston rengastiellä sijaitseva, vuonna 1963 avattu Kirjalansalmen silta on niin huonossa kunnossa, että sillalla ajamista joudutaan jatkossa rajoittamaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti maanantaina, että Suomen pisimmän, 287-metrisen riippusillan käyttöiän turvaamiseksi siihen kohdistuvia rasituksia tulee vähentää.

– Silta on elinkaarensa lopussa, ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Sillan kunto on ollut jatkuvassa seurannassa, mutta nyt sillan vaurioituminen on kiihtynyt, ELY-keskuksesta tiedotettiin.

Rajoituksilla pyritään siihen, että liikennöinti voidaan turvata uuden sillan rakentumiseen asti. Uuden sillan valmistumiseen menee kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h ja erikoiskuljetusten massoja rajoitetaan. Sillalle on jo aiemmin määritelty raskaan liikenteen 60 metrin etäisyys toisiin ajoneuvoihin. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi tuodaan nopeusnäyttötauluja, tärinäraidat ja raskaan liikenteen etäisyysmerkki.

Silta avattiin jo vuonna 1963. Se oli aikanaan Suomen pisin silta.­

Tarvittaessa sillalle voidaan tuoda automaattivalvontapisteitä, hidastetöyssyjä tai jopa liikennevalot, jotka kuitenkin Ely-keskuksen mukaan ruuhkauttaisivat Saaristotietä.

Paraisten kaupunki reagoi

Paraisten kaupunki reagoi välittömästi Ely-keskuksen ilmoitukseen rajoituksista.

Erityistä huolta aiheuttavat liikenteen hidastuminen ja ruuhkautuminen vilkkaalla tiellä. Paraisilla sijaitsee muun muassa rakennustuoteteollisuuden keskittymä, jonka yrityksiä rajoitukset haittaavat.

Paraisten kaupunki kertoo tiedotteessa peräänkuuluttaneensa yhdessä Kaarinan kaupungin ja useiden seudullisten toimijoiden kanssa jo vuosien ajan heikkokuntoisten siltojen pikaista uusimista ja sujuvamman yhteyden rakentamista Kirjalansalmen sillan ja E18-moottoritien välille.

– Olemme iloisia hyvästä yhteistyöstä, jota Paraistenväylän edistämiseksi on tehty seudulla. Mutta nyt tilanne on jo vakava, ja konkreettisia toimia on tehtävä nopeasti. Voimme hyväksyä tämän vähintään puoli vuosikymmentä kestävän tilanteen vain, jos saamme lupauksen siitä, että uuden sillan valmistuttua Paraistenväylä on kokonaisuudessaan toteutettu ja liikenne on jälleen sujuvaa, kaupunginjohtaja Patrik Nygrén kommentoi tiedotteessa.

Paraisten kaupunki osallistuu tilanteesta johtuvaan tapaamiseen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kanssa tammikuun lopulla.

Kirjalansalmen siltaa on korjattu useaan otteeseen 2000-luvulla. Siltaan toteutettiin peruskorjaus 2004–2005, ja kustannukset nousivat tuolloin sillan huonon kunnon vuoksi noin 2,5 miljoonaan euroon.