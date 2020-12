Turun koronatilanteeseen hetken helpotus – vasta seuraavat päivät näyttävät todellisen tilanteen

Varsinais-Suomessa on todettu vuorokauden aikana 26 uutta koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa on todettu vuorokauden aikana 26 uutta koronavirustartuntaa. Näistä 19 on Turussa ja neljä Kaarinassa. Liedossa, Naantalissa ja Paraisilla on kaikissa todettu yksi tartunta.

Tartuntamäärä on huomattavasti pienempi kuin viime päivinä. Yhden päivän tapausmäärästä ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä.

– Lukemat korreloivat suoraan sen kanssa, kuinka paljon näytteitä on otettu. Viikonloppuisin näytteitä otetaan noin puolet arkipäivien määrästä, joten löytyy myös vähemmän tapauksia. Korona ei siis pidä lomaa viikonloppuisin, Turun yliopistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoi Ilta-Sanomille viime viikolla, niin ikään selvästi muita päiviä pienempien maanantailukemien jälkeen.

Viikonloppuna (pe–su) Turussa havaittiin lähes 100 uutta koronatartuntaa.

Turussa on otettu kaikki rajoitustoimet käyttöön. Kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa on rajattu 10 henkeen, ja 4.–9.-luokkalaiset on siirretty etäopetukseen. Valtaosa joulunajan tapahtumista sekä uuden vuoden ilotulitus on peruttu.

Vasta seuraavien päivien koronatapausten määrä näyttää, ovatko rajoitukset alkaneet purra alueella.

Varsinais-Suomen paheneva koronatilanne huolestuttaa myös alueen ulkopuolella.

– Turun koronatilanne hälyttävä. Eilen ilmoitettu uusien tartuntojen lukumäärä suhteellisesti suurempi kuin Helsingin. Ovatko viranomaiset ja kaupungin johto hereillä? Vaasan malliset rajoitukset heti voimaan! Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kommentoi viikonloppuna Twitterissä.