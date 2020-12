Airiston Helmen kohuttuja kiinteistöjä on yhä myynnissä – tältä huviloissa näyttää sisällä

Yli puolet Airiston Helmen kiinteistöistä on jo myyty. Kuusi kohdetta on yhä myynnissä.

Airiston Helmen kiinteistöt Turun saaristossa nousivat jälleen puheenaiheeksi sen jälkeen, kun Jasper Pääkkönen osti yhdessä Krista Kososen ja Antti J. Jokisen kanssa yhden luksustiloista reilulla miljoonalla eurolla.

Airiston Helmeen kohdistui valtava huomio syksyllä 2018, kun yhtiön kiinteistöihin tehtiin suuri kotietsintä. Kotietsinnässä löytyi 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa. Venäläisomistaja Pavel Melnikovia epäillään talousrikoksista.

Epäillyt rikokset kiistävä Melnikov tiedotti syksyllä 2019 asettavansa Airiston Helmen kaikki 15 kohdetta myyntiin. Kauppa on käynyt hyvin, sillä jäljellä on enää kuusi kohdetta.

Lähes kaikki Airiston Helmen kohteet ovat ylellisiä ja sisältävät hienouksia, kuten kylpytynnyreitä, savusaunoja ja uima-altaita. Hinnat jäljellä olevissa kohteissa vaihtelevat 470 000 eurosta lähes kolmeen miljoonaan euroon.

Alla olevasta kartasta voit katsoa, missä Airiston Helmen myydyt ja myymättömät kohteet sijaitsevat.

Kaikista kallein kohde eli Säkkiluoto on yhä myymättä. Kyseessä on kokonainen, lähes 10 hehtaarin saari. Myynti-ilmoituksen mukaan saarelle on rakennettu mm. suuri päärakennus, sauna- ja kokousrakennus, grillikatos laiturialueineen sekä rantasauna.

Yllä olevalla videolla kuvaa Säkkiluodosta vuodelta 2018.

Lisäksi saaressa on kaksi majoitusrakennusta. Asuinpinta-alaa on peräti 914 neliötä.

Säkkiluodon myyntihinnaksi ilmoitetaan huimat 2,95 miljoonaa euroa, joten suuri saari lukuisine rakennuksineen ei irtoa pikkurahalla.

Säkkiluodon ja Nevamon saaripari.­

Kuva Säkkiluodolla sijaitsevasta rakennuksesta.­

Majoitustiloja Säkkiluodolta.­

Säkkiluodolta on siltayhteys pienemmälle Nevamon saarelle, joka myydään erikseen. Sen hinnaksi ilmoitetaan 1,45 miljoonaa euroa.

Myynti-ilmoituksen mukaan Nevamoon on rakennettu vapaa-ajanhuvila vuonna 2015. Lisäksi saarella kerrotaan olevan mm. uima-allas, kesäkeittiö, suuri hallirakennus ja savusauna. Asuinpinta-alaa on ilmoituksen mukaan 184 neliötä.

Nevamoon on rakennettu vapaa-ajan huvila vuonna 2015.­

Tältä näyttää Nevamon huvilan sisällä.­

Alle 450 000 eurolla Airiston Helmen jäljellä oleviin kohteisiin ei pääse käsiksi, jollei onnistu tinkimään ostoprosessin aikana. Westatuksen kiinteistövälittäjä Pasi Saari sanoikin, että edullisemmat kohteet menivät ensin kaupaksi.

Kalliimpia kiinteistöjäkin on myyty. Pääkkösen ja kumppaneiden ostaman Oxtorp-huvilan lisäksi kaupaksi on mennyt ainakin päärakennus Villa Ybbersnäs, jonka alkuperäinen hinta oli 1,3 miljoonaa.

Jäljellä olevista Airiston Helmen kohteista halvin on Furuskärin saari. Oman ”pienen” saaren voisi lunastaa itselleen 469 000 eurolla. Saarelle on myynti-ilmoituksen mukaan rakennettu saunamökki. Saarella on kuitenkin neljä rakennuspaikkaa, joista kolme on täysin rakentamatta.

Furuskärin mökki ja laituri.­

Paraisten Lielahdessa mantereella sijaitseva hulppea omakotitalo on myös Airiston Helmen omistuksessa. Kiinteistön hinta on tällä hetkellä 690 000 euroa. Hirsitalon lisäksi kiinteistölle on rakennettu mm. rantasauna ja lasitettu kesäkeittiö.

Lielahden luksustilalla on pressusavusauna ja hiekkaranta.­

Lielahdessa sijaitseva hirsitalo.­

Airiston Helmi kauppaa myös Paraisten Bläsnäsissä sijaitsevaa 239 neliön paritalohuoneistoa. Hintapyyntö on 607 900 euroa.

Paritalohuoneiston hinta on 607 900 euroa.­

Kuva paritalohuoneiston sisältä.­

Lisäksi kaupan on 300 neliön suuruinen huvila Paraisten Hiekkarinteestä. Vuonna 2009 rakennetun kiinteistön hinnaksi ilmoitetaan 719 000 euroa.

Huvila Hiekkarinteessä.­