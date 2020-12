Näin muhkean alennuksen Jasper Pääkkönen ja muut julkkikset saivat Airiston Helmen luksushuviloista – juristi Kari Uoti kertoo neuvotteluista

Turun saaristossa sijaitsevan hulppean merenrantakiinteistön hinta laski huomattavasti.

Näyttelijät Jasper Pääkkönen, Krista Kosonen ja tämän puoliso, ohjaaja Antti J. Jokinen saivat Airiston Helmen aiemmin omistaman merenrantakiinteistön Turun saaristosta muhkealla alennuksella.

Kolmikko pulitti Oxtorp-nimisestä tilasta 1,1 miljoonaa euroa, kun pyyntihinta oli peräti 1,75 miljoonaa. Kauppahinta putosi siis 650 000 euroa.

Ilta-Sanomat on vahvistanut kauppasumman kauppakirjasta. Kauppakirjan mukaan Pääkkönen maksoi käsirahana 50 000 euroa.

Lainhuutotodistuksen mukaan Pääkkönen omistaa kiinteistöstä puolet, Kosonen yksi kahdeksasosaa ja Jokinen kolme kahdeksasosaa.

Jasper Pääkkösen, Krista Kososen ja Antti J. Jokisen omistamaa kiinteistöä komistaa esimerkiksi valtava kylpytynnyri. Kuva vuodelta 2018.­

Nauvossa, Paraisten kunnassa sijaitsevalla tontilla on kaksi suurta 200 neliön huvilarakennusta saunoineen sekä pienempi rantamökki.

Tontilla on myös hulppealla paikalla sijaitseva valtava kylpytynnyri, rantasauna ja kesäkeittiö. Kalliolla sijaitsevilta terasseilta on upeat näkymät merelle. Rantasaunan luona on kaksi kylpytynnyriä lisää. Kiinteistöön kuuluu myös savusauna.

Kaupat hulppeasta merenrantakiinteistöstä solmittiin toukokuussa.

– Minulla on ollut Melnikovilta (omistaja Pavel Melnikov) toimeksianto ja olen toiminut sen mukaisesti. Kauppa tapahtui niin, että he olivat kiinnostuneita kohteesta ja tulivat siihen tutustumaan. Sen jälkeen he tekivät tarjouksen, josta neuvoteltiin. Neuvottelujen jälkeen kaupat syntyivät, Airiston Helmen lakimies Kari Uoti kertoo.

– Kohde on kokonaan heille, eikä lähistöllä ole muita, hän lisää.

Rasitustodistuksen mukaan Pääkkönen on ottanut kiinteistölle 1,3 miljoonan ja Jokinen sekä Kosonen yhteensä 700 000 euron kiinnityksen. Se voi tarkoittaa, että suunnitelmissa on rakentaa uutta tai remontoida vanhaa.

Ilta-Sanomat selvitti Paraisten rakennusvalvonnasta, että viimeisin rakennuslupa tontille on myönnetty vuonna 2013. Kyseessä oli puuvajan laajennus. Jäljelle jäävä rakennusoikeus on 48 neliötä.

Kuva Jasper Pääkkösen ja kumppaneiden ostamalta tilalta vuodelta 2018. Rannassa on ainakin kaksi kylpytynnyriä ja sauna.­

Rakennusvalvonta­viranomaisen mukaan kiinteistöön voisi halutessaan rakentaa vielä kolmannen vapaa-ajan asunnon. Laiturit ja terassit eivät vie kerrosneliöitä, joten niitäkin on mahdollista rakentaa. Rantarakentamiseen tarvitaan lupa, jos se muuttaa olennaisesti rantaviivaa.

Periaatteessa kiinteistöön voisi rakentaa myös helikopterikentän, mutta viranomainen muistuttaa, että merkittävästi ympäristöön tai maisemaan vaikuttavaan rakentamiseen vaaditaan toimenpidelupa.

Airiston Helmen venäläisomistaja Pavel Melnikov kertoi vuonna 2019 luopuvansa kaikista kiinteistöistään Suomessa.

Airiston Helmen kiinteistöihin tehtiin massiivinen kotietsintä vuonna 2018 talousrikosepäilyjen vuoksi. Melnikovia epäillään törkeästä veropetoksesta vuosina 2008–2018 ja törkeästä työeläkevakuutusmaksu­petoksesta vuosina 2010–2018. Rikostutkinta on yhä kesken, ja Melnikov on kiistänyt rikosepäilyt.

Airiston Helmen massiivisen kotietsinnän aikana takavarikoitiin peräti 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa. Operaation yhteydessä myös havaittiin, että useat Airiston Helmen omistamat kiinteistöt sijaitsevat lähellä Saaristomeren tärkeitä vedenalaisia datakaapeleita ja strategisia laivaväyliä.

Airiston Helmen aiemmin omistamat Tampankari ja Kolkan saari sijaitsevat Turkuun johtavan pääväylän varrella. Molemmat kohteet on myyty.­

Airiston Helmen kiinteistöjä alkoi tulla myyntiin vuoden 2019 syksyllä, ja yli puolet on jo mennyt kaupaksi. Myynnissä on ollut sekä yksittäisiä kiinteistöjä että kokonaisia saaria. Ilta-Sanomien selvityksen perustella 15 kohteesta on myymättä enää kuusi.

– Yli puolet on mennyt, joten kauppa on käynyt kohtuullisen hyvin, kiinteistövälitysyhtiö Westatuksen Pasi Saari vahvistaa.

Tingskärin saaressa on mökki, isot laiturit ja tietenkin palju. Kuva vuodelta 2018.­

Saaren mukaan Keski-Euroopasta on ollut kysyntää Airiston Helmen kiinteistöille, mutta kaikki kohteet on toistaiseksi kaupattu suomalaisille ostajille.

– Yksityisihmisten vapaa-ajan käyttöön, hän tarkentaa.

Kaikista kallein kohde eli Säkkiluoto on yhä myymättä. Westatuksen verkkosivuilla myyntihinnaksi kerrotaan tällä hetkellä huimat 2,95 miljoonaa euroa.

Kyseessä on kokonainen, lähes 10 hehtaarin saari. Myynti-ilmoituksen mukaan saarella sijaitsee mm. suuri päärakennus, rantasauna, sauna- ja kokousrakennus sekä grillikatos laiturialueineen. Lisäksi saaressa on kaksi majoitusrakennusta, joissa molemmissa on seitsemän makuuhuonetta. Saarella sijaitsee peräti seitsemän kiinteää laituria ja helikopterikenttä.

Säkkiluodon ja Nevamon saaripari.­

Säkkiluodolta on siltayhteys Nevamon saarelle, joka myydään erikseen. Sen hinnaksi ilmoitetaan Westatuksen verkkosivuilla 1,45 miljoonaa euroa.

– Yleensähän myynti sujuu aina niin, että edullisimmasta päästä lähtee. Mutta on kalliimpiakin kohteita myyty, Saari kertoo.

Kaupaksi on mennyt kalliimmasta päästä esimerkiksi päärakennus Paraisten Ybbersnäsissä. Kun Airiston Helmen kohteita alkoi tulla myyntiin vuonna 2019, Villa Ybbersnäsin olisi saanut omakseen 1,3 miljoonalla eurolla.

Päärakennus Villa Ybbersnäs on mennyt kaupaksi. Kuva vuodelta 2018.­

Villa Ybbersnäsissä oli ainakin vuonna 2018 suuret laiturit useille veneille.­

– Kaikista kohteista on tullut kyselyitä. Uskon, että ensi kesän loppuun mennessä homma on selvä. Korona-aikana kysyntä kiinteistöille on kasvanut, koska ihmisillä on enemmän kiinnostusta kotimaan matkailuun, Saari sanoo.