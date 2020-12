Varsinais-Suomen koronatilanne kääntyi nopeasti vakavaksi – näistä lähteistä tartuntoja on pystytty jäljittämään

Koronapotilaiden määrän odotetaan nousevan lähipäivinä.

Varsinais-Suomen alueella on todettu kahtena päivänä peräkkäin enemmän uusia koronatartuntoja kuin kertaakaan pandemian aikana.

– Tilanne on hyvin vakava. En voi kylliksi korostaa sitä, että tilanne on muuttunut muutamassa päivässä radikaalisti. Tartuntoja tulee nyt useista eri lähteistä, ja tartuntojen määrä on kasvanut jyrkästi. Kaikkien meidän on syytä vielä kerran pysähtyä arvioimaan, miten voimme minimoida omien kontaktiemme määrää. Voimmeko edelleen vähentää omaa liikkumistamme mahdollisten tartuntatilanteiden minimoimiseksi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomessa on siirrytty pandemian leviämisvaiheeseen. Sairaanhoitopiiri tiedotti keskiviikkona, että jäljitetyistä tapauksista noin neljänneksen on todettu tulleen omasta perheestä ja lähipiiristä.

Sairaanhoitopiirin mukaan tartuntoja tulee entistä useammista eri lähteistä. Maanantaista 30. marraskuuta lähtien tartuntoja on pystytty jäljittämään seuraavista lähteistä:

Samassa taloudessa asuvat, yhteensä 91 tartuntaa

Muu lähipiiri, yhteensä 23 tartuntaa

Työpaikoilla (muu kuin sote), yhteensä 23 tartuntaa

Pitkäaikaisen hoidon paikat, yhteensä 16 tartuntaa

Koulut ja oppilaitokset, yhteensä 12 tartuntaa

Ulkomaanmatkat, yhteensä 15 tartuntaa

Yksityistilaisuudet, yhteensä 9 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan Tyksissä on sairaalahoidossa tällä hetkellä 14 potilasta. On odotettavissa, että koronapotilaiden määrä nousee lähipäivinä.