Ilmaantuvuusluku on pompannut Varsinais-Suomessa lähelle 100:aa.

Varsinais-Suomessa on todettu vuorokauden aikana 88 uutta koronavirustartuntaa. Näistä valtaosa, 55, on Turussa.

Myös naapurikuntien tartuntojen määrä on selvästi kasvussa. Useita tapauksia todettiin Maskussa (8), Kaarinassa (5), Naantalissa (4), Somerolla (4), Salossa (3) ja Liedossa (3). Mynämäessä, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla ja Uudessakaupungissa on kaikissa todettu yksi uusi tartunta.

Ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiirissä nyt 99,5 tapausta / 100 000 asukasta. Luku on ensimmäistä kertaa noussut hyvin lähelle koko maan ilmaantuvuuslukua, joka on 104,6.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä tiedotti tiistaina Varsinais-Suomen siirtyneen pandemian leviämisvaiheeseen. Ryhmä kokoontuu uudestaan tällä viikolla pohtimaan mahdollisia uusia suosituksia tilanteen hillitsemiseksi.

Kolmasosa uusista tartunnoista tulee lähipiiristä. Yhä harvempi tartuntaketjuista pystytään jäljittämään. Ryhmän mukaan tartunnanlähde pystyttiin viime viikolla jäljittämään 63 prosentissa tapauksista.

Turussa aloitti tiistaina Suomen ensimmäinen koronantorjuntabussi. Bussi kulkee tällä hetkellä kahdessa paikassa, Halisissa ja Pernossa.

Bussiin pääsee näytteenottoon ilman ajanvarausta ja lähetettä. Lue lisää bussin toiminnasta täältä.