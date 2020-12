Monen yrittäjän tulot putoavat jopa 80 prosenttia, kun korona vei joulumyyjäiset ja messut.

Tänä jouluna monella on edessä kiperä kysymys: mistä ostaa piparkakkutalo tai kuivakakut, jotka yleensä on tullut haettua joulumyyjäisistä?

Pöydän toisella puolella ahdinko on silti huomattavasti suurempi, sillä korona on vienyt kädentaitajilta lähes kaikki kanavat, joilla on tehty vuoden suurin tili.

– Joulu on suurin sesonkiaika, ja sen avulla on pystytty elämään alkuvuosi, kun on hiljaista, pellavavaatteita valmistava Sari Koskinen kertoo.

– Nyt kesäkin jäi hiljaiseksi, kun ei ollut oikein tapahtumia. Normaalisti loka–joulukuussa on lähes joka päivä jotain. Tulot saattavat tippua jopa 80 prosenttia, pipoyrittäjä Susanna Pesu-Stirkkinen sanoo.

Suomen käsityöyrittäjät ry:hyn kuuluva Rile Norberg päätti, että ahdingolle on tehtävä jotain ja sai jäsenet yhdistämään voimansa. Syntyi Suomen käsityöyrittäjien kauppaketju eli Käsitöiden tavaratalo.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsityöalan kivijalkaliikkeet ja pop-up-kaupat ympäri Suomen ottavat kenen tahansa konseptiin mukaan lähteneen yrittäjän tuotteita myyntiin.

– Tällaisia kauppoja ja pop-upeja on nyt parikymmentä ympäri Suomen, yrittäjät kertovat.

Raisiolainen Taito-Valpuri on yksi liikkeistä, joka lähti mukaan Tavaratalo-konseptiin. Myymälässä on 40 eri käsityöyrittäjän tuotteita.

– Meillä on esimerkiksi koruja paikalliselta yrittäjältä, joka on lähettänyt tuotteitaan myyntiin myös Ouluun ja Tampereelle. Itsekin olisin voinut lähettää tuotteitani vaikka jokaiseen myymälään, mutta niitä ei riitä ihan joka paikkaan, Pesu-Stirkkinen sanoo.

Monet käsityöyrittäjät ovat joutuneet hankkimaan palkkatyön, jotta heidän olisi mahdollista jatkaa tuotteidensa tekemistä. Pahimmat ajat saattavat olla vielä edessä, kun tämän vuoden joulumyynti ei pystykään kompensoimaan alkuvuoden aina hiljaisia kuukausia.

Yrittäjät ovat kuitenkin huomanneet, että myyjäisten poissaolo on vilkastuttanut kaupankäyntiä Taito-Valpurissa.

– Kun ihmiset tulevat, he viettävät täällä paljon aikaa. Tämä on ehkä markkinoiden korvike. Täällä saa fiiliksen ja tunnelman toisella lailla kuin kauppakeskuksen ryysiksessä, Pesu-Stirkkinen miettii.

Susanna Pesu-Stirkkinen uskoo, että joulutunnelma löytyy parhaiten kotimaisten tuotteiden äärellä.­

Yrittäjillä on yksi toive kuluttajille: että ostettaisiin vastuullisesti ja läheltä.

– Ja että mietittäisiin, mihin se raha menee. Kannattaako ostaa halpaketjusta Kiina-tavaraa, jonka alkuperää ei tiedä? Näiden tuotteiden raaka-aineidenkin alkuperän pystyy aika hyvin selvittämään. Tarjonta on uniikkia, ei massatuotettua tavaraa, Koskinen sanoo.

Etenkin nuorempi sukupolvi saa kiitosta käsityöyrittäjiltä. Asenteet ovat muuttumassa, ja kuluttamisen järkevyyttä osataan kyseenalaistaa.

– Kolmekymppiset ja nuoremmat alkavat miettiä tarkemmin, mihin he rahansa laittavat ja tekevät hankintoja vastuullisesti, Koskinen sanoo.

– Ehkä tämä korona on toiminut myös ihmisten herättäjänä, että käsityöalaa aletaan taas arvostaa enemmän.