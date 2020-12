Tässä on Suomen ensimmäinen koronan­torjunta­bussi

Turussa liikennöivään bussiin pääsee ilman ajanvarausta ja lähetettä.

Jo kello yhdeksältä aamulla Turun Halisiin parkkeeratun bussin ulkopuolella on jonoa. Siitä päätellen Suomen ensimmäiselle koronantorjuntabussille on tarvetta.

Tiistaina startannut linja-auto on Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyö. Tavoitteena on siirtää näytteenottokapasiteettia helposti saavutettaville paikoille. Tällä hetkellä pysäkit ovat Halisissa ja Pernossa, joissa molemmissa bussi partioi kaksi tuntia. Näytteenottoon voi tulla ilman ajanvarausta ja laboratoriolähetettä.

– Pystymme bussin avulla siirtämään testauskapasiteettia paremmin alueille, joista voi oireilevana olla hankala lähteä drive in -testauspisteille, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Bussiin on vedettävä sähköt pysäköintipaikalta.­

Bussi on Turun kaupungin päivittäiseen joukkoliikenteeseen tarkoitettu bussi, joka on muutettu koronatestaukseen sopivaksi.

– Sisätiloja on rajattu, jotta niin sanottu likainen ja puhdas tila eivät sekoitu. Likaisella alueella otetaan näytteet, ja puhtaalla alueella työskentelee hoitaja, joka ottaa näytteen vastaan, käsittelee ja pakkaa sen, Tyks laboratoriotoimialueen erikoissuunnittelija Anna-Elina Lehtonen kertoo.

Osa bussin penkeistä on poistettu, ja sinne on tuotu työpöytiä sekä jäteastioita. Lisäksi bussiin on tehty pistorasioita.

Bussin etuosassa otetaan vastaan lähetteet.­

Töissä on kerrallaan kaksi näytteenottajaa, yksi lähetteentekijä ja kuljettaja. Kahden tunnin aikana pystytään ottamaan maksimissaan 100 näytettä. Näytteet analysoidaan päivittäin Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa.

– On ollut mielenkiintoista olla rakentamassa koronantorjuntabussia. Tämä on edennyt todella nopeasti, sillä idea syntyi vasta marraskuun lopussa ja nyt pääsemme jo liikkeelle. Toivomme, että asiakkaat löytävät bussiin yhtä hyvin kuin esimerkiksi Tyksin kantasairaalan parkkihallissa syyskuussa aloittaneeseen drive-in koronanäytteenottopisteeseen, Lehtonen sanoo.

Takaosassa otetaan näyte vastaan ja pakataan se.­

Jutta Peltoniemi ei sulje pois, etteikö bussin pysähdyspaikkoja voisi tulevaisuudessa lisätä. Sopivan paikan määrää se, onko bussilla mahdollisuutta kääntyä ja että paikasta on saatavissa sähköt bussiin.

– Bussi liikennöi tulevaisuudessa tilanteen mukaan. Olemme vasta käynnistäneet tämän joten heti, kun tiedämme miten tämä toimii ja ovatko aikataulut hyvät, suunnittelemme toimintaa, Peltoniemi sanoo.