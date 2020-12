Varsinais-Suomi siirtyi koronan leviämisvaiheeseen: Monet uusista tartunnoista johtuvat piittaamattomuudesta

Turussa havaittiin vuorokauden aikana 51 uutta tartuntaa.

Turussa on todettu vuorokauden aikana 51 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on havaittu yhteensä 74 uutta tapausta. Turun lisäksi uusia tartuntoja on Kaarinassa (8), Raisiossa (5), Paimiossa (4), Liedossa (3), Maskussa (1), Paraisilla (1) ja Ruskolla (1).

Myös ilmaantuvuusluku on noussut, ja se on nyt 94,1 tapausta / 100 000 asukasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina maakunnan siirtyneen koronapandemian leviämisvaiheeseen. Tiistaina kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi, että tilanne on vaikeutunut edelleen, sillä tartuntamäärät ovat kasvaneet ja tapausmäärien kasvunopeus kiihtynyt selvästi.

Varsinais-Suomessa todetaan tällä hetkellä päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista ja kokonaismäärä ovat edelleen nousussa. Tartunnan lähde jää tuntemattomaksi yhä useammin, ja tartuntoja tulee yhä useammista erilaisista lähteistä. Tartunnanlähde on viime viikolla saatu kuitenkin jäljitettyä 63 prosentissa tapauksista.

– Annoimme jo viime viikolla koronaepidemian kehityssuuntaa ennakoiden käytännössä kaikki leviämisvaiheen suositukset. Tarkkailemme nyt, miten suositukset tehoavat ja toimivat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoi tiedotteessa.

Merkittävä osa lähipiiristä

Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu uudelleen viimeistään tämän viikon perjantaina arvioimaan mahdollisia uusia suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Tällä hetkellä merkittävä osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Suositukset epidemian hillitsemiseksi liittyvät kontaktien ja liikkumisen vähentämiseen. Käytettävissämme olevilla rajoituksilla on hyvin vaikea hidastaa epidemian leviämistä kotona ja omassa lähipiirissä. On kaikkien meidän omista arkipäiväisistä valinnoistamme kiinni, miten hyvin saamme minimoitua mahdolliset tartuntatilanteet, Pietilä sanoo.

Uusista koronatapauksista miltei kolmasosa liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Lisäksi tartuntoja on tullut oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä eri puolilla maakuntaa.

– Tartuntalähteiden moninaisuus on kasvanut selvästi. Esimerkiksi eräästä parinkymmenen vieraan illanvietosta tietoomme tuli kahdeksan tartuntaa. Monet uusista tartuntatapauksista ovat valitettavasti sellaisia, joissa suosituksia etäisyydestä, kokoontumismääristä tai maskin käytöstä ei ole noudatettu, ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Näytemäärä lisääntyi selvästi

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikolla 10 961 koronanäytettä, mikä on enemmän kuin millään viikolla pandemian aikana. Näytemäärä lisääntyi kolmanneksella verrattuna edelliseen viikkoon. Positiivisten näytteiden osuus kaikista sairaanhoitopiirin koronanäytteistä oli 2,5 prosenttia. Viikkoa aiemmin positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli 2,4 prosenttia.

Sairaalahoidon tarve on edelleen pysynyt kohtuullisena. Tilanne voi kuitenkin muuttua hyvin nopeasti. Tyksissä on koronavirustaudin vuoksi tällä hetkellä hoidossa yhdeksän potilasta.