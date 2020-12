Korona iski kyntensä joulukoristeluunkin.

Turun naapurissa Merimaskussa asuvan Niina Alanderin piha on lähiseudulla jo käsite. Upea valotaide ilmestyy pihalle yhtä varmasti kuin joulupukki tulee. Itseasiassa jopa varmemmin, sillä koronan vuoksi joulupukki saattaa tänä vuonna pysyä Korvatunturilla.

Merimaskussa valot ovat palaneet tänä vuonna marraskuun puolivälistä lähtien.

– Tämä taitaa olla viides tai kuudes vuosi, kun koristelemme pihan. Aloitettiin vähän pienemmästä, mutta koristelu on paisunut kuin pullataikina, Alander kertoo.

Alanderin joulupiha on yllätys pimeyden keskellä. Sitä ei voi olla huomaamatta ohi ajaessa.­

Niina Alander toivoo pihansa ilahduttavan mahdollisimman monia ohikulkijoita. Dani-koira on niin ikään jouluisella mielellä.­

Toki korona on iskenyt kyntensä myös joulukoristeluun.

– Olemme keksineet joka vuosi jotain uutta, mutta nyt on ollut koronan takia vaikeaa saada tilattua mitään ulkomailta. Suomessa on markkinoilla aika vähän tällaista hömppää, joten olemme tilanneet esimerkiksi puhallettavia patsaita Kiinasta ja muualta ulkomailta.

Niina Alander myöntää rehellisesti olevansa jouluhullu. 7-vuotias Dani-koira ei pane joulunuttua pahakseen.­

Jotain uutta kuitenkin on. Useista pihan hahmoista vastanneen Kari Metson uusin luomus on jätepellistä syntynyt Roope Ankka, joka pyytää antamaan kolikon köyhälle säästöpossuunsa.

– On siellä kolikoita. Muutama setelirahakin on ollut. Lisäksi siellä on kaksi isoa muovikolikkoa, jotka joku lapsi oli varmaan tuonut. Se oli ihana idea, Alander kertoo.

Roope on tehty ylijäämätavarasta kuten monet muutkin koristeista. Pihan linnut ja pöllöt on tehty uretaanista, minijunassa on käytetty ilmastointiputkea.

Roope Ankka tervehtii tulijoita portilla ja pyytää lanttia.­

Kolme oikenpuolimmaista pöllöä on tehty uretaanista.­

Alander luotsaa Turussa sijaitsevaa sähkötukkuliike Haldor Oy:tä, mikä osaltaan selittää, miten pihalle on onnistuttu sytyttämään montakymmentä tuhatta lediä. Tarkkaa määrää Alander ei osaa sanoa, mutta niitä on ainakin 30 000.

– Olen kiinnostunut valaistuksesta, mutta tietysti perimmäinen syy tälle on jouluhulluus, Alander miettii.

– Eihän tämä tietenkään ilmaista ole. Kun sähkölasku tulee, pistän silmät kiinni ja maksan sen mahdollisimman nopeasti. Mutta en halua miettiä asiaa, koska tästä saa mielihyvää, ja se on meidän harrastus. Jokainen harrastus maksaa, mutta tästä harrastuksesta pystyvät muutkin nauttimaan.

Lumiukko on ollut osa joulupihaa jo vuosikausia. ”Siitä tämä homma tavallaan repesi”, Alander kertoo.­

Paikalliset osaavat jo odotella Rauduistentien koristeita. Kun syksy eteni, alkoi tulla kyselyitä, joko valot syttyvät. Ja kun ne syttyvät, lisääntyy liikenne huomattavasti.

– Eilenkin tuossa taisi käydä kolme autollista putkeen pällistelemässä. Joskus aiempana vuonna ennen mitään lehtijuttuja tuli Raumalta bussilastillinen mummoja, jotka ajoivat suoraan pihaan. He olivat ”kuulleet juttua”. Siitä olin vähän yllättynyt, Alander nauraa.

– Kerran katsoin, että bussi on hajonnut, kun se seisoi tuolla hätävilkut päällä. Ei ollut, vaan kuski oli kuvaamassa pihaa.

Myös ulkomaalaiset turistit ovat innostuneet pihasta – joskus vähän liikaakin.

– Heräsin kesällä yhden kerran päiväunilta ja ihmettelin, kun seitsemän naista hyppii ympäriinsä ja puhuu italiaa tai jotain vierasta kieltä. He olivat jättäneet pyörät tienposkeen ja kuvasivat jokaista pientä yksityiskohtaa.

Katon valot on kiinnitetty nosturin avulla. Niitä ei oteta kesäksi pois.­

Alueella on paljon peuroja ja niiden aiheuttamia kolareita. Joulupihalla on ollut siihen positiivinen vaikutus.

– Piha hidastaa liikennettä mukavasti. Näemme sen hyödyn, että tulee muutama kolari vähemmän. Tien reunassa seisoo puupeura, ja jotkut ovat pelästyneet jo sitä.

Valot pidetään pihalla aina helmikuulle saakka. Alander myöntääkin niiden olevan jouluvalojen lisäksi kausivalot pimeimmän kaamosajan piristykseksi.

– Ihan övereimmät joulupukit otetaan joulun jälkeen pois, hän sanoo.

Alander on huomannut, että muutkin ovat alkaneet käyttää valoja rohkeammin, vaikka samanlaista valospektaakkelia ei Suomessa usein tule vastaan.

– Se tuo tänne synkkyyteen jonkinlaista mielihyvää. Monet tykkäävät niistä, ja olen saanut paljon kehuja. Varsinkin naiset ja lapset tuntuvat pitävän valoista. Miehet taivastelevat vaimoilleen, että eihän meille tarvitse laittaa noin paljon.

Alander on luonut erilaisia valoefektejä ympäri pihaa.­

Kenties mielihyvä on syy, että Alanderin pihalla ei ole koskaan ollut ilkivaltaa – ainakaan ihmisiltä. Oravat ovat käyneet järsimässä johtoja, mutta sekään ei ole kiusannut valotaiteilijaa.

– Tuolla oli oravapoikue, jonka emo jäi auton alle tiellä. Minä kasvatin ne kolme poikasta, josta yksi teki tänne myöhemmin pesän, Alander kertoo.

Vaikka valotaide on vallannut pihan jo monena talvena, se jaksaa edelleen ilahduttaa omistajaansa.

– Kyllä se edelleen sykähdyttää, varsinkin kun tulee kotiin. Olen että vau, täällä on valokeidas, ja se on minun kotini. Nyt metsä on sysimusta, mutta kun tulee lunta, valojen välkkyminen sen välistä on hieno efekti.